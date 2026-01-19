Otto e Mezzo, Giannini attacca Trump: "Sceriffo di Washington"

Si parla di Donald Trump a Otto e Mezzo nella puntata in onda lunedì 19 gennaio, eccezionalmente condotta da Giovanni Floris e non da Lilli Gruber. "Da quando lo sceriffo di Washington è tornato alla Casa Bianca, esiste solo la Trump tax, è saltato l'ordine mondiale - interviene subito a riguardo Massimo Giannini -. Non sappiamo quale sia il saldo finale, ma vuole affermare il principio per cui l'America è padrona del mondo. In Groenlandia, come in Venezuela, c'entrano petrolio, gas e terre rare". Ma da Trump a Giorgia Meloni, ecco che il passo è brevissimo. Il conduttore di La7 incalza subito i suoi ospiti.

"Mai come stavolta la nostra presidente del Consiglio pattina sul ghiaccio, evviva Dio - prosegue Giannini -. Avrebbe detto a Trump che ha fatto un errore, ma mai come oggi l'Italia dovrebbe fare una scelta netta. Trump non ascolta nessuno, non ha amici".