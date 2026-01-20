Beatrice Venezi, "io raccomandata?": cita Boskov e spiana la sinistra

"Ero impegnata per lavoro dall'altra parte del mondo e non ho seguito molto le polemiche": la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi lo ha detto a margine della conferenza stampa per la Carmen che dirigerà a Pisa, in risposta alle domande dei giornalisti sulla Fenice di Venezia. "Dico soltanto che sono così raccomandata che lavoro praticamente esclusivamente all'estero e che di questa vicenda parlerò a tempo debito, ora mi limito a una battuta calcistica che faceva spesso l'allenatore Boskov: la partita è chiusa solo quando l'arbitro fischia", ha aggiunto.

Parlando delle spillette contro di lei, invece, ha ironizzato dicendo: "Beh avrebbero potuto farle più stilizzate, magari con uno Swarovski”. Ai professori della Fenice che continuano a chiederle un passo indietro dal ruolo di direttrice artistica del teatro di Venezia, poi, ha risposto: “Parlerò a tempo debito e sarà pure divertente. All’estero posso dire che si domandano come mai una fondazione teatrale gestita con soldi pubblici possa essere gestita da sindacati, in un contesto quasi anarchico".