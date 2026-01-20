Natalia Aspesi insulta chi vota destra: "Non sono deficiente"

Non solo Maurizio Landini. Anche Natalia Aspesi insulta gli elettori di destra. L'occasione è un'intervista sulla rivista Robinson di Repubblica, per festeggiare i 50 anni della testata. Qui, alla domanda se voglia o meno essere di destra, Aspesi risponde: "Per carità. Sono vecchia, ma non sono deficiente". Poi la giornalista si lascia andare a una spietata analisi della attuale fase politica dichiarandosi delusa da "questo dannatissimo governo di improvvisati, di quel tycoon che siede alla Casa Bianca e le cui cravatte sono più lunghe delle braccia, di per sé già impressionanti".

Ecco allora un'altra domanda, anche questa sulla politica. "Veramente ti interessi ancora di politica?". "A mio modo l’ho sempre fatto. E, quando mi chiedono sei di sinistra?, rispondo purtroppo". Ma non è la prima volta che Aspesi passa agli insulti quando si tratta di Giorgia Meloni, del suo governo e dei suoi elettori.