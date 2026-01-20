Natalia Aspesi insulta chi vota destra: "Non sono deficiente"

Non solo Maurizio Landini. Anche Natalia Aspesi insulta gli elettori di destra. L'occasione è un'intervista sulla rivista Robinson di Repubblica, per festeggiare i 50 anni della testata. Qui, alla domanda se voglia o meno essere di destra, Aspesi risponde: "Per carità. Sono vecchia, ma non sono deficiente". Poi la giornalista si lascia andare a una spietata analisi della attuale fase politica dichiarandosi delusa da "questo dannatissimo governo di improvvisati, di quel tycoon che siede alla Casa Bianca e le cui cravatte sono più lunghe delle braccia, di per sé già impressionanti".
Ecco allora un'altra domanda, anche questa sulla politica. "Veramente ti interessi ancora di politica?". "A mio modo l’ho sempre fatto. E, quando mi chiedono sei di sinistra?, rispondo purtroppo". Ma non è la prima volta che Aspesi passa agli insulti quando si tratta di Giorgia Meloni, del suo governo e dei suoi elettori.
Maurizio Landini, la sparata fa insorgere il centrodestra: "Per loro gli italiani sono cog***""Sarebbe bene che questo governo non pensasse che i cittadini italiani sono un mondo di cog***i che non capiscono q...
Proprio sulla premier andava dicendo: "Adesso c'è una signora, e una signora è fatta anche di vestiti. Io devo dirle che ho visto Miss Meloni bella e regale una sola volta, quando l'anno scorso, per la prima della Scala, aveva un magnifico abito lungo di seta nera, di un grande stilista, ed era un modello di Giorgio Armani". Per la giornalista quella è stata la "prima e unica volta in cui era davvero elegante. Se dovesse tenersi gli abiti che mette normalmente, alla fine del suo mandato dovrebbe comprarsi una nuova casa per contenerli tutti. Fortunatamente, credo, le vengono imprestati".