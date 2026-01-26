Beatrice Venezi, figuraccia dei sindacati dopo i 8 minuti di applausi: cosa scrivono

Il successo della direzione di Beatrice Venezi nella Carmen al Teatro Verdi di Pisa - il pubblico si è espresso con 8 minuti di applausi - ha ricevuto un riconoscimento inatteso anche dai suoi principali critici. Persino testate come Repubblica, non certo vicine alle posizioni governative, hanno sottolineato il trionfo dell'evento, accolto da lunghi applausi del pubblico. Ora arriva una conferma ulteriore dal Comitato Nazionale delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, tra i più attivi oppositori alla nomina della direttrice toscana come direttore musicale del Teatro La Fenice di Venezia, ufficializzata lo scorso 22 settembre.

Il Comitato, che in questi mesi ha sostenuto le proteste degli orchestrali veneziani e ha adottato la simbolica spilletta gialla anti-Venezi, ha pubblicato un comunicato sui propri canali social in cui riconosce apertamente il risultato positivo dell'allestimento pisano.“Il successo della Carmen al Teatro Verdi di Pisa diretta da Beatrice Venezi, è un dato di fatto – riconosce il Comitato – un esito positivo che va valorizzato, soprattutto in un momento storico in cui ogni investimento culturale che incontra il favore del pubblico rappresenta un segnale di speranza per il settore”.