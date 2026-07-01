In Onda, Freccero choc: "Zelensky? Strano raffreddore, come si soffiava il naso...". Tutti di sasso

Carlo Freccero in vena di “scherzi e boutades”, Luca Telese e Marianna Aprile sbigottiti. È stata un’ultima puntata di In Onda surreale, quella trasmessa lunedì sera da La7. Durante la striscia di approfondimento estiva che rileva Otto e Mezzo, infatti, l’ex-direttore di Rai 2 le ha sparate grosse. Ma, se si rivelassero fondate, sarebbero di quelle clamorose.

Freccero, infatti, ha fatto un'osservazione che ha lasciato lo studio perplesso: ha notato che Zelensky aveva un raffreddore un po' strano, soffiandosi sempre il naso, senza spiegarsi il perché. E ha collegato la durezza di Trump nei suoi confronti al fatto che il presidente americano conoscerebbe tutti gli affari di Zelensky. Luca Telese, allora, lo ha subito incalzato, chiedendogli con un misto di ironia e incredulità quale fosse il nesso tra il raffreddore e tutto il resto: "Sono ingenuo…".

Freccero va a ruota libera: “Trump conosce assolutamente cosa avviene dietro la von der Leyen, conosce tutto. Vi racconto un bell'episodio, voi sapete che Zelensky aveva un raffreddore un po' strano, si soffiava sempre il naso all'insù… così… non so come mai avesse questo raffreddore particolare. E Trump lo ha trattato malissimo, perché il presidente Usa conosce tutti gli affari di Zelensky".

Alla sottolineatura sibillina, Freccero aggiunge: "Chiaro che c'è stata tutta quanta una montatura quando Trump ha saputo questa cosa e ha fatto dire a Rutte che la Meloni ha dato il permesso a 500 voli americani di partire dalle base italiane. La cosa interessante è che è uscita in America sui giornali e non qui in Europa”.

Come se non bastasse, Freccero ha poi tirato fuori un pettegolezzo "da internet". Secondo lui, infatti, esisterebbe una chat tra Ursula von der Leyen, i tre cosiddetti "volenterosi" Starmer, Merz e Macron, più Meloni e Zelensky, il cui tema sarebbe come "far fuori" politicamente Trump.