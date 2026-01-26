Anna Foglietta, la delirante tabella: "Trump come Hitler"

L'ultimo delirio degli anti-Trump? Paragonarlo a uno degli esseri umani peggiori della storia: Adolf Hitler. Un accostamento ovviamente inqualificabile, considerati i crimini del leader del Terzo Reich e considerati i milioni di morti. Ma per la sinistra chiunque non governi secondo il loro modo di intendere la politica è un fascista. Anzi, peggio: nazista. E ora spunta anche una agevole tabellina per mettere a confronto Hitler e Donald Trump.

Anna Foglietta, nota attrice italiana, ha condiviso - appunto - questa sorta di tabella che riporta i punti in comune tra il dittatore tedesco e l'attuale presidente degli Stati Uniti. Il primo? Naturalmente il razzismo: "Usa il razzismo per incrementare il suo potere". Poi c'è l'immancabile capitolo migranti: "Propone deportazioni di massa" e, addirittura, lo stesso slogan: "Propone di rendere la Germania - o gli Stati uniti - di nuovo grande".