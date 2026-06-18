Garlasco, il medico legale inchioda Andrea Sempio? "La pistola fumante"

Il delitto di Garlasco al centro di Storie Italiane. Ospite nello studio di Eleonora Daniele, il medico legale Pasquale Bacco. È lui su Rai 1 a commentare l'attuale situazione di Andrea Sempio: "Gli auguro di dimostrare la sua innocenza, ma queste due prove, il DNA sulle unghie e l’impronta 33, se non sono la pistola fumante.. Per la scienza lo sono, per l’indagine sono solo la pistola, ancora non fumano".

Di diverso parere Luciano Garofano: "Ascoltando il video del Colonnello Mattei è leggermente diverso da quello che è stato scritto e che avete mostrato, la sua testimonianza in toto chiarisce meglio rispetto a quanto scritto. Per quanto dice Bacco, mi sembra doveroso criticare le sue affermazioni, non si può dire ‘scientificamente’, è proprio scientificamente che non si può dire che l’impronta dattiloscopica e il DNA appartengono a Sempio".