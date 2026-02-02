Morta Maria Rita Parsi, la psicoterapeuta aveva 78 anni

Morta la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. Aveva 78 anni. Esperta dei diritti dei minori e attiva soprattutto nel campo della tutela dell’infanzia, la professionista ha ricoperto nel tempo incarichi di rilievo: è stata presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, poi ha fatto parte dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza ed è stata anche membro del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
Dal 2021, inoltre, faceva parte del gruppo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dedicato alla Child Guarantee, l’iniziativa finalizzata a contrastare povertà ed esclusione sociale tra bambini e adolescenti. Dal 2020, invece, era componente esperta dell’Osservatorio per l’infanzia e l’adolescenza presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, organismo chiamato a supportare l’azione di governo attraverso analisi, monitoraggi e proposte in materia di diritti dei minori.
Per quanto riguarda l'esperienza alle Nazioni Unite, risale al 2012, quando Maria Rita Parsi era stata eletta al Comitato Onu per i Diritti del Fanciullo, uno degli organismi chiamati a vigilare sul rispetto della Convenzione internazionale da parte degli Stati aderenti. Un incarico che l’ha vista impegnata nell’analisi delle politiche nazionali e nella valutazione delle misure adottate a tutela dei bambini e degli adolescenti. Nel corso degli anni, poi, la psicoterapeuta ha svolto anche incarichi di consulenza per il Tribunale civile di Roma e per la Commissione parlamentare per l’infanzia, a cui si è aggiunta un’intensa attività giornalistica. Spesso ha partecipato pure al dibattito televisivo, invitata come esperta a diverse trasmissioni e diventando così un volto noto del piccolo schermo.