Fabrizio Corona, rimossi profili social e video di "Falsissimo": la mossa di Mediaset

Rimossi i profili social dell'ex fotografo dei vip Fabrizio Corona. Stando a quanto riportato da Agi, potrebbe essere stata un'iniziativa di Google o Meta legata alla sentenza del tribunale civile che nei giorni scorsi aveva bloccato la messa in onda del suo "Falsissimo" su istanza dei legali di Mediaset. Contattato dall'Agi, l'avvocato Ivano Chiesa ha detto: "Non ne so nulla". Intanto, una spiegazione è arrivata da un portavoce di Meta: "Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli Standard della community Meta". Rimossi anche tutti i contenuti del format Falsissimo da YouTube e TikTok.

La Procura di Milano, intanto, sulla base delle denunce arrivate, avrebbe aperto nei giorni scorsi un'inchiesta per concorso in diffamazione con Corona e ricettazione di immagini e chat trasmesse a carico di manager di Google. Dunque dopo diffide e denunce, Google, Meta e TikTok, come forma di autotutela da eventuali altre azioni legali, avrebbero deciso di rimuovere contenuti e profili di Corona. Anche nella serata di ieri, lunedì 2 febbraio, l'ex re dei paparazzi aveva pubblicato sul canale YouTube del suo format "Falsissimo" una puntata in cui attaccava noti conduttori di trasmissioni Mediaset e la famiglia Berlusconi, tornando a parlare anche di Signorini.