Fabrizio Corona perde la testa in discoteca: insulti e minacce

Non un ottimo periodo per Fabrizio Corona. L'ideatore e conduttore di Falsissimo è al centro della bufera per via del caso Alfonso Signorini-Mediaset. Ma la sua vita privata non va certamente meglio. L'ex re dei paparazzi è stato contestato durante una sua ospitata in discoteca a Caianello, in provincia di Caserta. E la sua replica non si è di certo fatta attendere.

L'episodio risale a domenica 25 gennaio. Fabrizio Corona era stato invitato in un locale a Caianello, in provincia di Caserta come special guest della serata. Il cinquantunenne, mentre era sul palco, ha notato che uno dei presenti lo stava insultando dandogli dello "scem***". E non era la prima volta che lo showman ha assistito a quella scena. Era accaduto già in passato in un'altra discoteca.