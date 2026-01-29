Fabrizio Corona, 300mila euro al mese: come funziona il suo sistema

Corona, che è pazzo (parole di mamma Gabriella) ma non scemo, nel quotidiano è mosso da un’unica urgenza impellente: fare i soldi, non importa come, sono la sua droga ma anche l’unica cosa che lo può eventualmente proteggere. Perché facendo i calcoli, dopo Falsissimo – Il prezzo del successo, ultimo capitolo del suo podcast in cui insulta e sputtana mezza Mediaset e non solo, saranno almeno venti le persone che lo quereleranno per diffamazione, perché- a parte Enrico Papi, il Gabibbo e Iva Zanicchi non ha risparmiato nessuno. Carico e livoroso, dopo la decisione dei giudici di stoppare la sua campagna mediatica contro Alfonso Signorini, su istanza di quest’ultimo, Corona-non-perdona ha confezionato un revenge-podcast in cui nel mirino c’erano dirigenti televisivi, ex premier, giornalisti, volti noti, ex amici, autori, produttori.

Fabrizio Corona spiega che lo scopo della sua vita oggi è quello di portare alla luce le verità nascoste, scardinare i sistemi di potere, confezionare l’«unico programma d’inchieste d’Italia», altro che Report, altro che Giletti, per dare al popolo sovrano- di cui lui si sente il paladino- la narrazione onesta del reale, non le balle che rifilano; non esclude nemmeno di fare una lista civica, nel futuro. Si definisce finemente «lo Sceriffo di Nottingham col c...o duro, prima ero Robin Hood, rubavo ai ricchi per dare a me». Si paragona a Biagi, Santoro, Luttazzi, sostenendo che quello contro di lui è un nuovo «editto bulgaro».

Contenuti non riportabili in toto perché fuori da ogni legge e decenza, ma il succo era: l’amabile conduttore si è portato a letto tutte le sue collaboratrici; il dirigente non è eterosessuale come vuol sembrare; la conduttrice ha una «setta nazista»; la valletta «sembra un trans»; il direttore di tg «rincoglionito con i suoi cagnolini»; l’autrice che piazza il fidanzato in tv; la showgirl cacciata per una foto; la mafia. Possiamo andare avanti dieci minuti: un minestrone di parolacce, bodyshaming e retroscena scabrosi campati per aria, pronunciati con un’inedita cadenza bergamasca; un delirio onirico da film di David Lynch.

Nell’ora e venti gratuita più 40 minuti a pagamento, con intervista a Claudio Lippi all’ospedale “sul letto di morte”, cosa non vera, Corona getta letame su chiunque. Lo denunceranno in tanti, almeno in dieci o venti. Mediaset promette battaglia legale: «Questo non è informare. Questo non è denunciare. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto», scrive l’azienda in una dura nota, «Mediaset respinge con fermezza menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e ribadisce il proprio impegno a tutelare le persone, gli artisti, i professionisti coinvolti e tutta l’azienda in ogni sede competente, contrastando ogni abuso dei mezzi di comunicazione e ogni forma di campagna d’odio mascherata da libertà di parola». L’Fnsi (federazione della stampa) puntualizza: non esiste libertà di diffamare.

Corona dovrà passare tanto tempo ancora in compagnia dei giudici, ci è abituato, ma insieme ai suoi fidati legali (tra cui l’inseparabile Ivano Chiesa) ha fatto qualche calcolo: perderò tanti quattrini in querele, ma ne guadagnerò di più. L’ultima puntata, quella della vendetta, in 19 ore ha fatto due milioni e seicentomila visualizzazioni ed era piena zeppa di pubblicità. Circa 10 mila euro di ricavo, si calcola. Secondo quanto riportato dal settimanale Gente, Falsissimo farebbe circa 300mila euro al mese di guadagni, generati da milioni di views, abbonamenti premium e accordi commerciali legati al format. Una cifra che, se confermata, collocherebbe Falsissimo tra i podcast più redditizi del mercato italiano. Dunque rischi calcolati? Nella sua visione del mondo dominato dalle forze del male, in caso di una eventuale morte, Corona mette le mani avanti: «Adesso avete sentito tutti, se mi succede qualcosa sapete chi è stato».