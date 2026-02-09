Patrizia De Blanck, la grave malattia nascosta a tutti: che cosa emerge

Libero logo
lunedì 9 febbraio 2026
2' di lettura

"Con tanta difficoltà scrivo questo messaggio, non ho la forza neanche di parlare". Giada De Blanck ha annunciato così la morte della madre Patrizia, scomparsa a 85 anni lunedì 9 febbraio. "Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la contessa Patrizia De Blanck. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un'epoca di eleganza, romanticismo e autenticità - sottolinea Giada - Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un'intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l'ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore".

Le due erano legatissime: "Avevamo un rapporto stupendo: era la mia migliore amica, il mio punto di riferimento, la mia vita. Ho dedicato la mia vita a lei con amore, cura, determinazione e dedizione, e tante volte siamo riuscite a vincere insieme e spesso sono riuscita a salvarla… Questa volta, nonostante abbia fatto l'impossibile e lottato con tutte le mie forze, non è bastato. Speravo come altre volte che avremmo, da guerriere quali siamo sempre state, vinto anche questa battaglia con la forza dell'amore. Ho affrontato un percorso durissimo e doloroso senza crollare, per me e per lei, cercando di infonderle forza e amore fino all'ultimo".

Patrizia De Blanck è morta a 85 anni: il silenzio sugli ultimi mesi

Patrizia de Blanck è morta a Roma all’età di 85 anni. La notizia è stata annunciata dalla fig...

Per lungo tempo hanno preferito affrontare il dolore lontane dai riflettori. "Per scelta - prosegue - ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza, in un momento estremamente delicato e terribile per tutte e due proteggendola da tutto, dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti. Sono profondamente segnata da questo percorso difficile e doloroso e dilaniata da una sofferenza che non si può spiegare: con lei se n'è andata una parte di me. Vivrò per due, questa è la promessa. Vivrò per lei, che vive dentro di me e nel mio cuore per sempre. Neanche la morte potrà dividerci". Al momento non si conosce la causa ufficiale della morte della contessa, ma stando alle parole della figlia la malattia nascosta a tutti era grave e a nulla sono riusciti i tentativi di salvarla.

