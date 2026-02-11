Francesca Albanese, la Francia chiede le sue dimissioni dall'Onu

La Francia ha chiesto le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi, Francesca Albanese. "La Francia condanna senza riserva alcuna le parole oltraggiose e irresponsabili della signora Albanese" pronunciate sabato scorso, "che prendono di mira non il governo israeliano, di cui è consentito criticare la politica, ma Israele in quanto popolo è in quanto nazione", ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, intervenendo all'Assemblea Nazionale di Parigi, annunciando che la Francia chiederà le dimissioni di Albanese il prossimo 23 febbraio al Consiglio dei diritti umani dell'Onu.

Che cosa aveva detto di preciso Francesca Albanese? All'Al Jazeera forum, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi aveva detto che Israele "è il nemico comune dell'umanità". A quella conferenza, tenutasi a Doha e dedicato al Medio Oriente, erano ospiti anche il ministro degli Esteri iraniano Araghchi e il capo di Hamas all'estero Khaled Meshal.