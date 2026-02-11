Ilaria Salis, occupazioni abusive? Ko in Pe e umiliata da FdI: "Fuori di casa"

Ilaria Salis si è vista sbattere la porta in faccia da Strasburgo. L'emendamento dell'eurodeputata di Avs alla relazione finale della Commissione casa, che sarà votata dall'assemblea plenaria a marzo, è stato bloccato dal Pe.

Negli emendamenti sottoscrutti dagli europarlamentari di Ecr Sberna, Magoni e Ciriani, "l’occupazione illegale di unità abitative può generare insicurezza, degrado urbano e tensioni sociali, minando la coesione sociale. Viene così riaffermato il principio di legalità, in particolare in quei quartieri che ogni giorno convivono con l’insicurezza causata dalle occupazioni abusive. – prosegue Sberna – Siamo stupiti dell’emendamento presentato dalla sinistra estrema, in cui si chiede di ‘combattere la criminalizzazione dell’occupazione collettiva degli alloggi sfitti’. L’emendamento della sinistra, giustamente decaduto in favore dei nostri, è una dissacrazione del principio di legalità".