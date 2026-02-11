Ilaria Salis, occupazioni abusive? Ko in Pe e umiliata da FdI: "Fuori di casa"

Ilaria Salis si è vista sbattere la porta in faccia da Strasburgo. L'emendamento dell'eurodeputata di Avs alla relazione finale della Commissione casa, che sarà votata dall'assemblea plenaria a marzo, è stato bloccato dal Pe.
Negli emendamenti sottoscrutti dagli europarlamentari di Ecr Sberna, Magoni e Ciriani, "l’occupazione illegale di unità abitative può generare insicurezza, degrado urbano e tensioni sociali, minando la coesione sociale. Viene così riaffermato il principio di legalità, in particolare in quei quartieri che ogni giorno convivono con l’insicurezza causata dalle occupazioni abusive. – prosegue Sberna – Siamo stupiti dell’emendamento presentato dalla sinistra estrema, in cui si chiede di ‘combattere la criminalizzazione dell’occupazione collettiva degli alloggi sfitti’. L’emendamento della sinistra, giustamente decaduto in favore dei nostri, è una dissacrazione del principio di legalità".
Non si è fatta attendere la replica di Fratelli d'Italia che su X ha spiegato a chiare lettere perché si tratta di una splendida notizia: "Cattive notizie per Ilaria Salis: bocciato al Parlamento europeo il suo emendamento sulle occupazioni degli alloggi sfitti come risposta alla crisi abitativa. Passa invece la linea italiana che rafforza la tutela dei proprietari, con procedure legali più rapide ed efficaci per il recupero degli immobili occupati illegalmente, grazie a una proposta di Fratelli d’Italia. La proprietà privata è inviolabile: un principio che il Governo Meloni ha rimesso al centro e che oggi trova spazio anche in ambito europeo. È così che si difendono sicurezza e legalità".
