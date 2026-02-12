Ilaria Salis, sconcerto all'Europarlamento: si presenta vestita così, travolta dalle critiche

Sempre lei. Ilaria Salis ha scatenato un’ondata di critiche sui social per l’abbigliamento scelto durante un intervento al Parlamento Europeo. L’ex insegnante, eletta nel 2024 dopo la lunga detenzione in Ungheria, si è presentata sul podio con una felpa sportiva rosa con zip, tipica da corsa o allenamento, dando l’impressione – secondo molti commentatori che si sono subtio scatenati sui social. – di essere “appena tornata da una corsetta al parco”.

Il video condiviso dalla stessa Salis ha raccolto reazioni immediate e polemiche: "È appena tornata da una scampagnata? Possiamo evitare queste figure davanti a tutta Europa?", "La prossima volta in costume, non ho mai visto un politico in tuta", "Pronta per la lezione di personal?" o ancora "Della serie: dico 7 o 8 volte fascismo e poi di corsa alla lezione di pilates". Critiche che insistono sul mancato rispetto per l’istituzione, pur riconoscendo che il Regolamento del Parlamento Europeo non impone regole rigide sull’abbigliamento, limitandosi a invocare il “buon senso” e tollerando uno stile casual-chic (jeans, scarpe da ginnastica con camicia o giacca).

Ma non è certo la prima volta. L’episodio richiama un precedente analogo che aveva già fatto discutere: l’8 giugno 2025, durante i referendum sul lavoro e sulla cittadinanza, Salis si era recata al seggio elettorale in canottiera e pantaloncini (tenuta percepita come “da mare” o “da spiaggia”), con sospetti di ciabatte o infradito ai piedi. Anche allora era scoppiata una bufera online: "Vestiti decentemente", "Rappresenti l’Italia, vestiti con decoro", "Tenuta da centro sociale". Del resto proprio con quest'ultimo outfit la Salis si trova perfettamente a proprio agio...

