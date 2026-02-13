Libero logo
Milano-Cortina
Federica Brignone
Referendum Giustizia
Hub Energia

PiazzaPulita, Michele Serra: "Perché voto no al referendum", la spiegazione da brividi

venerdì 13 febbraio 2026
PiazzaPulita, Michele Serra: "Perché voto no al referendum", la spiegazione da brividi

1' di lettura

Anche Michele Serra tra i sostenitori del "no" al referendum. Nessun colpo di scena, certo. Ospite di PiazzaPulita, la firma di Repubblica ammette quello che era abbastanza scontato: "Sono tra quelli che voterà no perché tra un governo spregiudicatamente libero di fare gli affari suoi e una magistratura piena di difetti e di problemi la cui autonomia mi sembra fondamentale preferisco votare no". Insomma, poco importa se la magistratura incappa in qualche errore che può cambiare la vita di una persona, meglio votare contro il governo.

Che Serra non vada troppo d'accordo con l'esecutivo di Giorgia Meloni è cosa arcinota. Basta pensare che sempre nello studio di Corrado Formigli su La7, il giornalista accusava la destra di "non riconoscere il razzismo". "La destra - diceva - è così forte ideologicamente e insiste su una idea id nazione su basi etniche, la nazione è il luogo in cui una razza si ricompatta, ecco noi dovremmo insistere ideologicamente sul concetto di nazione come concittadinanza, convivenza tra persone diverse".

Michele Serra e la rieducazione del popolo al bel vivere a 30 all'ora

Chi va piano va sano e va lontano, recita il detto popolare, senza specificare quanto tempo ci mette, particolare non da...

Oppure, quando criticava la scelta della leader di FdI di farsi chiamare "presidente", definendola una deviazione dalle regole della lingua italiana e una scelta ideologica. Tutti motivi per cui la scelta di votare no alla riforma sulla giustizia non è una sorpresa.

Piazzapulita, Michele Serra e lo sfregio a Meloni: "Crocerossina, forse perché donna..."

Quando c'è da (s)parlare del centrodestra, Michele Serra abbandona il fioretto e le leziosità e sfoder...
tag
michele serra
giorgia meloni
referendum giustizia
riforma della giustizia
piazzapulita

Gustizia e politica La deriva totalitaria del Gratterismo

Chat infuocate Milano, manca carta igienica a scuola? Per il Pd è "colpa di Meloni"

Il potere dei numeri Sondaggio Supermedia, FdI nettamente in testa. Chi crolla. E Vannacci...

ti potrebbero interessare

Dritto e Rovescio, Senaldi smonta la Costamagna: "È morto?", "E allora?"

Dritto e Rovescio, Senaldi smonta la Costamagna: "È morto?", "E allora?"

Jeffrey Epstein, il complotto di Di Battista: "Un pedofilo al soldo del Mossad"

Jeffrey Epstein, il complotto di Di Battista: "Un pedofilo al soldo del Mossad"

Dario Mazzocchi
Francesca Albanese, anche la Germania chiede le dimissioni: "Posizione insostenibile"

Francesca Albanese, anche la Germania chiede le dimissioni: "Posizione insostenibile"

Redazione
Ilaria Salis, sconcerto all'Europarlamento: si presenta vestita così, travolta dalle critiche

Ilaria Salis, sconcerto all'Europarlamento: si presenta vestita così, travolta dalle critiche