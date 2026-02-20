Garibaldi, così il Generale trasformò la spada in aratro

Nessun uomo è un’isola, ma una sola isola racconta appieno un uomo che la storia l’ha fatta. Caprera è Garibaldi, e ogni sasso, ogni zolla, ogni filo d’erba e ogni stilla di mare parlano di lui. È il luogo dell’anima di chi aveva perso con Nizza le radici della piccola patria, e aveva abbracciato la causa dell’unità italiana e quella della libertà divenendone un simbolo internazionale. Virman Cusenza, autore di L’altro Garibaldi. I diari di Caprera (Mondadori, pp. 210, euro 20), è partito dal luogo identificativo per raccontare la persona, uno dei pochi miti italiani da esportazione e assai probabilmente l’unico peril mestiere delle armi, come gli antichi condottieri. Conquistò la gloria militare all’italiana prima ancora che nella lingua entrasse prepotentemente l’aggettivo “garibaldino” grazie proprio alle sue gesta. Irregolare, combattente di terra che arrivava però dall’acqua salata, guerrigliero più che guerriero, comandante sul campo che dava l’esempio e non ordinava soltanto. Fece l’unità d’Italia regalandone la metà conquistata da lui, repubblicano mazziniano, a Vittorio Emanuele II, e in cambio chiese un sacco di sementi per fare l’agricoltore nella selvaggia Caprera, il suo buen retiro ma anche il simbolo di un esiliato.

Disordinato nella vita, ebbe tante donne ma una sola veramente amata, Anita, entrata nella leggenda perché sposa del biondo nizzardo col poncho, destinata a una fine in linea con il personaggio che sarà dipinto come eroe dei due mondi. Ma a Caprera Garibaldi è davvero altro. La sciabola è appesa a un chiodo, le sue mani ruvide di marinaio e di soldato impugnano zappa e vanga, le imprese del passato sono evocazioni dolceamare, quelle del futuro appartengono al fato più che all’uomo e quelle del presente non finiscono sui libri, se non fosse per l’intuizione di Cusenza di spostare l’angolo di visualizzazione della storia, dove non arriva il clangore della battaglia ma il respiro ritmico delle onde che si infrangono contro le rocce e quello della ciclicità della natura. E così i diari agricoli ci fanno vedere Garibaldi che in mezzo al mare strappa alla terra il frutto delle sue fatiche e del suo lavoro. Gli appunti su un quadernone per la quotidianità, le visite attese e quelle inattese di vecchi compagni, politici, esponenti italiani e stranieri per le cose da fare o rimaste incompiute, diventano cifra narrativa.