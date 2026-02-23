Roberto Vecchioni, querela La Russa: il cantante rischia il processo

Roberto Vecchioni rischia di finire alla sbarra. Nel luglio del 2023, nel corso del festival "La Gaberiana", il popolare cantautore milanese aveva raccontato in pubblico un aneddoto che faceva immaginare che Geronimo La Russa - il figlio del presidente del Senato Ignazio - da ragazzino avesse partecipato a una festa a casa di Vecchioni nel corso della quale erano stati sottratti degli oggetti di valore. Ma Geronimo è stato scagionato da tutte le accuse. Così la procura di Firenze ha citato in giudizio Roberto Vecchioni.

“Mia figlia aveva 14 anni, era il 1997 - aveva raccontato Vecchioni -. Per la prima volta volle fare una festicciola in casa insieme a quattro amiche. Lei voleva che noi andassimo fuori, così abbiamo passato la serata a casa di mia mamma. Bene, dopo pochissimo che la festa è iniziata ha cominciato ad arrivare gente. Ragazzi di 17, 18, 19 anni. Quindi sia maggiorenni che minorenni. Mi hanno rubato tutto. Hanno spaccato un bel po’ di roba. Mi hanno preso davvero di tutto, anche il portasigari, ma sono andati addirittura a rubarmi le t-shirt e le mutande - aveva proseguito -. Non ho capito perché le mie mutande… un feticismo assoluto”. E ancora: "E un bel po’ di loro vengono beccati. Ora, io non voglio fare il cognome, ma dirò come si chiama il ragazzo, così si capisce chi era il padre: il giovane si chiama Geronimo”.