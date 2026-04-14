Garlasco, il supertestimone: "Chi ho visto quella mattina davanti alla villetta"

Una testimonianza che torna a far discutere quella di Pietro Emilio Franchioli, il supertestimone che sostiene di aver visto un uomo su una bicicletta la mattina del delitto di Garlasco, il 13 agosto del 2007. A parlarne Federica Panicucci durante Mattino 5. "Quella mattina mi sono svegliato alle 7 e sono uscito a fare un giro il bici intorno a Garlasco. Mi sono immesso in via Pavia e da lì, obbligatoriamente, si passa da via Pascoli, la via in cui si è consumato il delitto - aveva raccontato Franchioli -. Passando, con la coda dell'occhio, ho visto una persona, credo un uomo, curva sulla bicicletta davanti come se toccasse la gomma".

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Stando al supertestimone "erano circa le 7.30-7.40. In un primo momento non ci ho fatto caso e sono tornato a casa. La sera quando sono uscito, ho saputo quello che era successo a Chiara e mi è tornato in mente quello che avevo visto la mattina; ma nella confusione generale non l'ho ritenuto rilevante.

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