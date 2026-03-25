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Altro che TeleMeloni: in Rai l’influencer amico del Pd

mercoledì 25 marzo 2026
Altro che TeleMeloni: in Rai l’influencer amico del Pd

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 «Abbiamo vinto: il “No” ha vinto. Grazie a tutti, in questi mesi di estrema fatica mi siete stati sempre vicini. Grazie, di cuore, a chiunque abbia votato e lottato. Grazie». Testo e musica di Raffaele Giuliani, il nuovo volto social della sinistra, che oggi sarà ospite di RaiNews 24. Altro che Tele Meloni, come cianciano da tempo le opposizioni... Nel suo ultimo video su Instagram appare con una maglia rossa con sopra stampato il faccione di Che Guevara, urlante e festante per l’esito del referendum sulla giustizia. Giuliani, 23enne nato a Terni e laureato in Filosofia e Scienze e Tecniche Psicologiche a Perugia, si definisce “psicologo, divulgatore su TikTok e Instagram, appassionato di etica, attualità”.

Ha applaudito i magistrati che cantavano “Bella ciao” «perché canaglie che faticano a definirsi antifasciste non possono né devono azzardarsi a criticare quel meraviglioso inno». Era stato anche “ingaggiato” anche dal Partito democratico per girare un video sui social per attaccare la riforma Nordio e «difendere la Costituzione».
Stamattina in Rai Giuliani parlerà di referendum e giovani. Aspettiamoci di tutto...

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