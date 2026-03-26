Carlo Nordio, la lettera di Albertini al ministro: per fare Giustizia bastano 7 parole

Caro Ministro Nordio, con la sconfitta del referendum sulla riforma, tutto rimarrà invariato: 10.151 degne persone (numero della “pianta organica” dei magistrati in servizio), che hanno vinto un concorso, saranno, ancora, considerate, di fatto, infallibili ed irresponsabili a vita professionale, sul piano disciplinare. La mancata istituzione dell’Alta Corte, organo distinto dal Csm non consentirà che sia finalmente introdotto un “giudice terzo” per poter esercitare la funzione di giudizio in sede disciplinare, con equità, nessuna influenza dei giochi di potere, esercitate dalle varie correnti e le loro appartenenze politiche e continuerà la sostanziale inapplicabilità di un sistema sanzionatorio efficiente ed efficace. La terribile, ma purtroppo verissima espressione di Enzo Tortora, martire di un’ingiustizia inenarrabile, rimane, tragicamente, intatta: «Tre categorie di persone non rispondono dei propri errori: i bambini, i pazzi ed i magistrati».

Tuttavia, un possibile rimedio, almeno parziale, composto da sole 7 parole, di un comma di un articolo di legge di una legge ordinaria, potrebbe, forse, consentire alla buona coscienza dei componenti della sezione disciplinare del Csm di poter provare, se lo vogliono, ad esercitare, con equità e giustizia, la loro funzione. Ogni volta che cito le parole che seguono, quale che sia l’interlocutore, provoco reazioni di sconcerto, incredulità, spesso, mi viene chiesto se stia facendo uno scherzo! Eccole: «L’attività d’interpretazione di norme e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare». Con questa frase, così breve, ma così formidabile, viene resa, di fatto, impossibile qualsiasi sanzione disciplinare sull’operato dei magistrati! Questo comma cancella, di fatto, l’applicabilità dei 32 articoli del Decreto Legislativo, in vigore, riguardante appunto la «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati».