Santanchè, la rivelazione di Dimitri Kunz: cos'è successo a Marina di Pietrasanta dopo le dimissioni

"La Daniela ha fatto bene a dimettersi, perché glielo chiedeva la Giorgia che è una persona strepitosa. Era giusto così, ha fatto un passo indietro col cuore in mano". Intervistato da Repubblica, Dimitri Kunz d'Asburgo Lorena, imprenditore fiorentino e compagno dell'ex ministra del Turismo Daniela Santanchè, commenta l'addio della senatrice, con cui da anni divide vita privata e vicende giudiziarie.

"Siamo ottimisti e rispettosi, tante accuse assurde sono cadute", commenta Kunz raccontando di non aver previsto la richiesta della premier: "Proprio no, già eravamo depressi per il risultato del referendum, è stato un fulmine a ciel sereno, mai e poi mai lo avrebbe messo in conto". Santanchè, spiega, inizialmente aveva provato a resistere: "Ha resistito solo per dare un messaggio forte. Per ribadire che non stava lasciando per la vittoria del No, come gli altri due".