Piazzapulita, Michele Serra per attaccare Meloni difende la Santanché: è alla frutta

A Piazzapulita, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli, è stato ospite come sempre Michele Serra. L'editorialista di Repubblica ha affrontato diversi temi circa la tenuta del governo Meloni dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia di inizio settimana. E, in particolare, le dimissioni di Andrea Delmastro, Giusi Bartolozzi e dell'ex ministra del Turismo Daniela Santanchè.

La presidente del consiglio Giorgia Meloni, dopo il passo indietro di Delmastro e Bartolozzi, aveva chiesto a Santanché di seguire il loro esempio. E, dopo meno di 24 ore, è arrivata la decisione dell'ex ministra che, con una lettera indirizzata alla leader di FdI, ha fatto rassegnato le sue dimissioni spiegando di anteporre il bene del governo al proprio interesse. "Obbedisco", ha detto la Santanché citando Giuseppe Garibaldi.