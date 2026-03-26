Giorgia Meloni dopo Santanchè, al premier il ministero del Turismo ad interim: la firma di Mattarella

In particolare si è parlato del passo indietro della "Pitonessa", arrivato dopo quasi due giorni di lunghe riflessioni e spigolature , addirittura dopo essere stato invocato da una nota diffusa del premier, Giorgia Meloni . La "Santa" ha abdicato nella serata di ieri, mercoledì 25 marzo, addio al ministero del Turismo.

Ogni tassello del mosaico torna al suo posto, dopo i giorni infuocati che, in seguito al referendum giustizia, hanno portato prima alle dimissioni di Giusi Bartolozzi e Andrea Delmastro prima (rispettivamente capo di gabinetto di Carlo Nordio al ministero della Giustizia e sottosegretario) e di Daniela Santanchè poi.

"La Daniela ha fatto bene a dimettersi, perché glielo chiedeva la Giorgia che è una persona strepitos...

E ora, ecco il tassello del mosaico che torna al suo posto: nessun avvicendamento, infatti nella serata di oggi, giovedì 26 marzo, si apprende che Sergio Mattarella ha firmato il decreto con cui accoglie le dimissioni della Santanchè e, parimenti, affida il dicastero del Turismo proprio al presidente del Consiglio. Il tutto su proposta della stessa Meloni. Si tratta di un incarico a interim, a tempo. A rendere note le decisioni è stato il Quirinale.

Si apprende che la busta con il decreto contenente le dimissioni di Delmastro e Santanchè e la proposta dell'interim per il premier al Turismo è arrivata al Quirinale in motocicletta, intorno alle 19.30 di ieri, meno di due ore dopo il passo indietro della "Pitonessa". In virtù della decisione, ossia l'assumere l'interim, Meloni non dovrà salire al Colle per un faccia a faccia con Mattarella. Sempre Meloni, in una nota, ha voluto rimarcare come con Santanché "in questi anni ha lavorato con grande dedizione e assicurato il proprio contributo alla ripresa e al rilancio del turismo italiano".

Pochi minuti prima della decisione sul dicastero del Turismo, la prima delle nomine al ministero della Giustizia: a sostituire Giusi Bartolozzi ecco Antonello Mura, ex procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma e in magistratura del 1981: a lui il ruolo di capo di Gabinetto di Carlo Nordio. Ancora nessuna ufficialità sul nome che assumerà il ruolo di sottosegretario al posto di Andrea Delmastro.