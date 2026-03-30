Massimo Cacciari, schiaffo a Schlein: "Interessano un piffero di niente"

Ma quali primarie?! Massimo Cacciari quando si parla di campo largo non ci va per il sottile. Il filosofo bacchetta infatti Elly Schlein e Giuseppe Conte che, a referendum concluso, si sono subito interessati alle primarie. "Se la riforma della giustizia interessava nel merito all’1% degli italiani, le primarie del centrosinistra interessano allo 0,01% degli italiani. Le primarie del centrosinistra interessano un piffero di niente a nessuno. Interesserebbe il programma, ma non basta dire ‘faremo il programma'", tuona Cacciari ad Accordi e Disaccordi sul Nove.
"In ogni elezione - prosegue -, il centrosinistra viene fuori con ‘faremo il programma’ o ‘dobbiamo presentare il progetto’. Ci sono diversi nodi, che hanno nome e cognome, da risolvere". Eppure, ed è sotto gli occhi di tutti, "su questi temi non c’è nessuna unità. Non si è formata nessuna unità, di cosa parla la Schlein? Questioni fiscali e tributarie, dov’è l’unità? Per salvare il welfare bisogna fare una politica fiscale aggressiva sui profitti, sulle banche, sui redditi più alti. Dove li trovate i soldi? Sotto il cavolo?".
Massimo Cacciari travolge la sinistra: "Ecco perché Trump ha attaccato l'Iran"La guerra in Iran di fatto ha scatenato la sinistra. Da più parti, dal Pd ad Avs sono arrivati attacchi (gli enne...
Insomma, conclude, "c'è una questione di politica fiscale ed economica non è stata risolta, perché per metà del centrosinistra è tabù parlare di tasse. E poi c’è una colossale questione legata al politica estera. Cosa volete recuperare i giovani se un giorno state con la von der Leyen e l’altro state con i palestinesi?".