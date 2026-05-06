Massimo Giannini, il fango su Giorgia Meloni: "Ha bisogno di crearsi un nemico"

La solita faccia di bronzo dei maître à penser progressisti italiani. Sempre in prima linea quando c'è da difendere il diritto delle donne a non essere dipinte come oggetti sessuali nelle mani degli uomini. Ma la narrazione cambia quando la protagonista è una leader di destra. Ancor di più quando al centro del dibattito c'è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ieri, martedì 5 maggio, la premier ha denunciato sui suoi social l'uso improprio di una foto realizzata con l'intelligenza artificiale che la ritrae in lingerie. Ci si aspettava una condanna unanime, anche dall'opposizione. Ma il livore nei confronti del capo del Governo ha avuto la meglio sulla ragione di alcuni opinionisti politici. Massimo Giannini, per esempio, non ha avuto la minima esitazione ad attaccare Giorgia Meloni.

"Questa è la conferma del fatto che una fase 2 non esiste - ha detto l'editorialista di Repubblica, ospite a DiMartedì da Giovanni Floris -. Intanto per ragioni caratteriali, temperamentali. Questa è Giorgia Meloni. Viene dal Movimento sociale, che è stato sempre un partitino che si autoescludeva orgogliosamente dall'arco costituzionale e lei oggi governa come se fosse ancora il Movimento sociale. Tutte le formazioni politiche populiste hanno bisogno di creare un nemico e di indicare, attraverso quel nemico, il capro espiatorio. Lei continua a farlo, anche dopo la sconfitta referendaria. Anche dopo la fase 2: ha soltanto cambiato obiettivi. Prima erano sempre i magistrati. Perso il referendum, adesso ricomincia ad attaccare l'Europa. Guarda quello che ha detto Salvini oggi, parlando dei vincoli e del patto di stabilità 'idioti'. Ora - ha concluso - cominciamo a prendere a spallate, ancora una volta, Bruxelles. Il copione è sempre lo stesso".