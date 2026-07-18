Roggero, Bernardini De Pace: "Risarcimento vergognoso, gli mancano i furti?"

"Il risarcimento previsto per le famiglie dei rapinatori è vergognoso": Annamaria Bernardini De Pace lo ha detto in collegamento con 4 di Sera su Rete 4, riferendosi al caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e aver ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Gli avvocati delle famiglie delle due vittime avevano chiesto 3,3 milioni di euro all'uomo, ma alla fine i giudici hanno abbassato alla cifra a 780mila.

"Io vorrei sapere - ha chiesto, quasi in maniera retorica, la famosa penalista - le famiglie delle vittime, cioè dei rapinatori, che tipo di danno patrimoniale hanno avuto da due che rubavano? Allora, gli mancano i furti?". Secondo lei, invece, la sentenza sulla condanna di Roggero sarebbe "giusta": "Non è giusto dire che gridi vendetta perché nella sentenza si è tenuto conto di tutto, sennò avrebbe avuto 21 anni. Lui ha ucciso fuori, ha seguito quelli che l'avevano rapinato. Quindi la sentenza è giustissima".