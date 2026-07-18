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Melissa Satta, lo sfogo: "Mio figlio mi ha chiesto di uscire con gli amici a Milano, gli ho detto no"

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sabato 18 luglio 2026
Melissa Satta, lo sfogo: "Mio figlio mi ha chiesto di uscire con gli amici a Milano, gli ho detto no"

1' di lettura

"Mio figlio che ha 12 anni mi ha chiesto… mamma posso fare una passeggiata con i miei amici?! Io mi sono sentita di dirgli di no…perché purtroppo sono terrorizzata da tutto quello che succede anche solo facendo una semplice passeggiata in centro a Milano": Melissa Satta lo ha raccontato in un post su X, aprendosi con i suoi follower su un tema molto delicato, quello della sicurezza. La showgirl, in particolare, ha parlato apertamente del rischio di aggressioni e rapine legate a un semplice cellulare o a un paio di scarpe.

"Se hai un cellulare o delle belle scarpe, ti prendono di mira, ti picchiano e magari ti accoltellano e ti derubano", ha scritto la Satta. Di qui la domanda con cui ha chiuso il proprio sfogo: "Ma con che spirito possiamo far vivere una vita normale ai nostri figli?!". In migliaia hanno commentato il post: se da una parte c'è chi ha detto di condividere le stesse paure, raccontando episodi vissuti in prima persona, dall'altra c'è invece chi ha invitato a non generalizzare.

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