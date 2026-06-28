Salerno, travolto sulle strisce pedonali: 11enne in fin di vita, automobilista in fuga

Investito sulle strisce pedonali da un pirata della strada, un bambino di 11 anni è ora in fin di vita all'ospedale Santobono di Napoli. È successo nella serata di sabato 27 giugno a Sant'Egidio del Monte Albino, provincia di Salerno. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, il piccolo stava attraversando la strada con un adulto, quando è stato colpito da una Golf di colore grigio che andava a forte velocità. Molto violento l'impatto che ne è seguito.

Il bambino, soccorso dal 118, è stato subito trasportato in ospedale, dove sarebbe ancora ricoverato in gravi condizioni. In fuga invece la persona che lo ha travolto: i militari sono alla ricerca del conducente dell'auto che dopo l'impatto si è allontanato senza prestare aiuto.