Libero logo
Scontro Trump-Meloni
Mondiali 2026
Generale Vannacci
Andrea Sempio
Iran

Salerno, travolto sulle strisce pedonali: 11enne in fin di vita, automobilista in fuga

di
Libero logo
domenica 28 giugno 2026
Salerno, travolto sulle strisce pedonali: 11enne in fin di vita, automobilista in fuga

1' di lettura

Investito sulle strisce pedonali da un pirata della strada, un bambino di 11 anni è ora in fin di vita all'ospedale Santobono di Napoli. È successo nella serata di sabato 27 giugno a Sant'Egidio del Monte Albino, provincia di Salerno. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, il piccolo stava attraversando la strada con un adulto, quando è stato colpito da una Golf di colore grigio che andava a forte velocità. Molto violento l'impatto che ne è seguito. 

Il bambino, soccorso dal 118, è stato subito trasportato in ospedale, dove sarebbe ancora ricoverato in gravi condizioni. In fuga invece la persona che lo ha travolto: i militari sono alla ricerca del conducente dell'auto che dopo l'impatto si è allontanato senza prestare aiuto. 

Versilia, scontro Suv-scooter: arrestato il pirata della strada

È stato arrestato il responsabile dell'investimento costato la vita a un ragazzo di 17 anni nella notte ...
tag
salerno

Movida e pugno di ferro Vincenzo De Luca col lanciafiamme a Salerno: "Cafoni e marmitte sfondante", le promesse

Cinque vele Estate 2026, la migliore spiaggia d'Italia: a chi va il riconoscimento

Capito i democratici? Erri De Luca, comincia la censura rossa: escluso dal Festival Salerno Letteratura

ti potrebbero interessare

Meteo, caldo estremo a giugno? Cosa ci aspetta a luglio e agosto

Meteo, caldo estremo a giugno? Cosa ci aspetta a luglio e agosto

Redazione
Cividale del Friuli, prende il sole in topless? Scatta la multa, scoppia il caso

Cividale del Friuli, prende il sole in topless? Scatta la multa, scoppia il caso

Redazione
Meteo, Arriva la "nebbia da avvezione": cosa significa e quando finisce il caldo

Meteo, Arriva la "nebbia da avvezione": cosa significa e quando finisce il caldo

San Benedetto del Tronto, stesa in spiaggia prende il sole: violentata davanti ai bagnanti

San Benedetto del Tronto, stesa in spiaggia prende il sole: violentata davanti ai bagnanti