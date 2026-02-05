Vannacci, la Sturmtruppen del Generale: chi sale sul suo carro, tutti i nomi

La prima certezza del primo giorno post-leghista di Roberto Vannacci è che si terrà ben stretta la poltrona da europarlamentare. Che va bene tutto, ma insomma, il bonifico mensile da Bruxelles non è roba da buttar via. Soprattutto se c’è un partito da costruire partendo da zero. La giustificazione è quella di tutti i parlamentari che hanno cambiato casacca in corso: «Lo dice la Costituzione. Il mandato è in capo all’eletto, non in capo al partito». Così come ordinarie sono le altre dichiarazioni sul suo addio alla Lega, rilasciate a Realpolitik su Rete4: «È un taxi che ha cambiato direzione»; «non rimango in un contenitore che tradisce la mia identità»; «da vicesegretario non mi è stata data la possibilità di incidere». Francamente ci aspettavamo di meglio, da uno che anche ieri si è sobriamente paragonato a Charles De Gaulle: «Mi piacerebbe fare qualcosa di simile a quello che ha fatto lui in Francia».

Così come di meglio ci si aspettava dai primi arruolati in Futuro Nazionale. I volti più noti al grande pubblico, al momento, sono quelli dell’ex leghista Mario Borghezio (che ha già mollato Patto per il Nord al quale si era avvicinato solo pochi mesi fa) e del “barone nero” Roberto Jonghi Lavarini. Ai quali potrebbe presto aggiungersi il fondatore del Popolo della famiglia, Mario Adinolfi e il movimento Indipendenza di Gianni Alemanno. Roba nuova, insomma.