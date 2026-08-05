In Onda, Pietro Senaldi zittisce Marianna Aprile: "Indegno. Se lo avesse fatto Meloni?"

Volano stracci a In Onda. Protagonisti di un acceso botta e risposta Pietro Senaldi e Marianna Aprile. "Meloni era contraria rispetto all'immigrazione clandestina ancor prima di Vannacci. Voi immaginate 100 morti sulle coste italiane, migliaia di persone rispedite a randellate nel loro luogo d'origine e altre cento persone che continuano a vagare per la città e la Meloni che va in vacanza alle Eolie..". Quello del condirettore di Libero è un chiaro riferimento a quanto fatto da Pedro Sanchez che, nel bel mezzo del caos a Ceuta, ha ben pensato di andare in vacanza nella residenza di lusso a Lanzarote.