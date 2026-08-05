In Onda, Pietro Senaldi zittisce Marianna Aprile: "Indegno. Se lo avesse fatto Meloni?"

Volano stracci a In Onda. Protagonisti di un acceso botta e risposta Pietro Senaldi e Marianna Aprile. "Meloni era contraria rispetto all'immigrazione clandestina ancor prima di Vannacci. Voi immaginate 100 morti sulle coste italiane, migliaia di persone rispedite a randellate nel loro luogo d'origine e altre cento persone che continuano a vagare per la città e la Meloni che va in vacanza alle Eolie..". Quello del condirettore di Libero è un chiaro riferimento a quanto fatto da Pedro Sanchez che, nel bel mezzo del caos a Ceuta, ha ben pensato di andare in vacanza nella residenza di lusso a Lanzarote.
Ceuta, la telefonata con cui Re Felipe ha umiliato Pedro Sanchez: bomba sulla stampa spagnolaVeni, vidi e partì per le lunghe ferie d’agosto. Pedro Sanchez ha già passato a Lanzarote quattro vo...
Eppure in studio c'è chi subito interrompe. È la conduttrice di La7: "Diciamo che l'abbiamo vista cantare dopo Cutro insieme a Salvini. Più o meno... Era una festa". "No, ha ricevuto i parenti delle vittime. Non era a Lanzarote. È un comportamento indegno che il premier spagnolo tiene per minimizzare quanto accaduto. Non credo gli piaccia il sole di Lanzarote. Deve passare il concetto che la vita di questi morti non conta niente", tuona ancora una volta Senaldi zittendo Aprile.
D'altronde ha sollevato non poca polemica il video di Sanchez in vacanza, impegnato al mare e impegnato a condividere con i propri seguaci social la playlist della sua vacanza.