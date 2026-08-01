Luca Bizzarri vaneggia su Ceuta: "Abbiamo iniziato noi a rompere i cog***"

Luca Bizzarri ne combina un'altra delle sue. L'ultima è la sparata via social su Ceuta. Per il comico del duo Luca e Paolo la colpa è la nostra. "Ceuta è in territorio africano, ed è 'in Europa' perché gli europei (anche gli italiani) hanno invaso l’Africa. Abbiamo cominciato noi, a rompere i co***ni. Poi possiamo fare tutti i discorsi, ma il punto di partenza resta quello". Insomma, quanto andato in scena nell'exclave spagnola presa d'assalto dai migranti, è colpa di italiani ed europei.

Ed ecco che non mancano dure reazioni al suo commento, con utenti che riportano Bizzarri alla realtà: "Il Marocco è arabo per il colonialismo islamico. Quindi in vaso Ceuta va restituita ai berberi non agli arabi. E con lo stesso ragionamento vanno cacciati i turchi da Istanbul, i croati da Fiume e gli Askenaziti dal Levante. Vedi tu".