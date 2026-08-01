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Luca Bizzarri vaneggia su Ceuta: "Abbiamo iniziato noi a rompere i cog***"

sabato 1 agosto 2026
Luca Bizzarri vaneggia su Ceuta: "Abbiamo iniziato noi a rompere i cog***"

2' di lettura

Luca Bizzarri ne combina un'altra delle sue. L'ultima è la sparata via social su Ceuta. Per il comico del duo Luca e Paolo la colpa è la nostra. "Ceuta è in territorio africano, ed è 'in Europa' perché gli europei (anche gli italiani) hanno invaso l’Africa. Abbiamo cominciato noi, a rompere i co***ni. Poi possiamo fare tutti i discorsi, ma il punto di partenza resta quello". Insomma, quanto andato in scena nell'exclave spagnola presa d'assalto dai migranti, è colpa di italiani ed europei. 

Ed ecco che non mancano dure reazioni al suo commento, con utenti che riportano Bizzarri alla realtà: "Il Marocco è arabo per il colonialismo islamico. Quindi in vaso Ceuta va restituita ai berberi non agli arabi. E con lo stesso ragionamento vanno cacciati i turchi da Istanbul, i croati da Fiume e gli Askenaziti dal Levante. Vedi tu".

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E ancora: "Caro Luca. Ceuta e Melilla sono territorio spagnolo sin dal secolo XV. Niente d’invasione. Molto prima che Marocco fosse neanche un proietto di stato, entrambe città erano già spagnole", "Ma perché sbattere la propria ignoranza in faccia a tutti? Spagna ha lottato 700 anni contro arabi invasori da odierno Marocco La Sicilia e il sud Italia? Spendi due soldi per un libro di storia". Tra chi interviene spunta anche il senatore della Lega, Claudio Borghi che - tra il serio e il faceto - lo incalza: "Cosa aspettiamo quindi a restituire la Groenlandia a Trump?". 

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