Andrea Sempio, la madre trasferita in Psichiatria: rumors sulle sue condizioni

Dopo il tentato suicidio, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata dimessa dal reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Vigevano che si occupa anche delle intossicazioni da farmaci e trasferita in quello di Psichiatria. Secondo quanto trapelato dai legali Angela Taccia e Liborio Cataliotti, la donna è in buone condizioni e i medici la considerano fuori pericolo, tuttavia "non è lucida". Al momento, non si sa per quanto tempo possa ancora prolungarsi il ricovero.

I legali del 38enne parlano di una situazione "delicata" e chiedono "tranquillità". "Faccio un accorato appello all’opinione pubblica, soprattutto a chi frequenta i social network, affinché il clima si rassereni soprattutto laddove si parli di persone solo indirettamente coinvolte nelle indagini e che abbiano il solo torto di essere amiche o parenti di indagato, imputato o condannato", ha detto l’avvocato Cataliotti. Il legale, insieme alla collega Angela Taccia, ha dichiarato di essere stato "autorizzato dalla famiglia Sempio" solamente ieri mattina, 18 giugno, a parlare di un ricovero legato a "un atto volontario, un tentativo di suicidio, fortunatamente non realizzatosi".