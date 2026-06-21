Donald Trump demolito dalla nipote: "Disturbato mentale. E con le donne forti..."

Ma è soprattutto sul piano personale e sanitario che Mary Trump formula le accuse più pesanti. Da psicologa ritiene che il presidente sia afflitto da problemi psichiatrici mai diagnosticati né curati. "Ci sono così tanti esempi dei suoi disturbi psichiatrici che è difficile sceglierne uno - dice -. Penso alla sua incapacità di essere gentile. Aveva questo impulso di provare a essere gentile, ma non capiva davvero cosa significasse e ha avuto così tante opportunità nel corso della sua vita di essere generoso ed empatico, semplicemente non ci riesce. Sulla scena mondiale ci sono così tanti esempi delle sue insicurezze e della sua incapacità di affrontare la realtà. Non ha accettato i risultati delle elezioni del 2020, per esempio. E la questione più grande, ovviamente, è che è un uomo malato. E ciò è vero da moltissimo tempo. Non è mai stato qualificato per essere presidente degli Stati Uniti. E tuttavia, ha un intero partito politico che continua, ancora, a spalleggiarlo e a permettergli di farla franca", conclude la nipote del presidente.