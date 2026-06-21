Donald Trump, montano i dubbi sulla sua salute mentale: "Giulio Cesare non aveva aerei?"

Dopo il farneticante attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, inevitabilmente, si ripresentano i dubbi sulla salute mentale del presidente Usa. Dubbi alimentati da alcune frasi, per esempio quelle su Napoleone e Alessandro Magno, oggettivamente inspiegabili. Ma non solo. Negli ultimi giorni, così come negli ultimi anni, il capo della Casa Bianca è arrivato ad attribuirsi qualità strategiche superiori a quelle dei più celebri condottieri del passato, sostenendo di essere "più grande di Napoleone" sotto il profilo militare. Una frase che ha suscitato incredulità e ironie, alimentando un dibattito già acceso sul suo stile comunicativo e sul crescente ricorso a dichiarazioni iperboliche.

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Ancora più sorprendente quanto affermato durante un colloquio con Axios, quando Trump ha evocato alcune delle figure più note della storia universale. Parlando di Alessandro Magno, Giulio Cesare e Guglielmo il Conquistatore, il presidente ha osservato: "Non avevano gli aerei giusto? Non si poteva viaggiare come oggi". Frasi sconcertanti che hanno fatto il giro del mondo e che sono state interpretate da molteplici commentatori come l'ultimo esempio di una comunicazione sempre più imprevedibile e irrazionale. Negli Stati Uniti, così come in Europa, si moltiplicano le analisi sulle conseguenze politiche di dichiarazioni di questo tipo, soprattutto considerando il ruolo istituzionale ricoperto da Trump.

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Va ricordato che non esiste alcuna valutazione medica ufficiale che consenta conclusioni sulla sua salute mentale. Resta però il fatto che molte delle sue esternazioni continuano ad alimentare interrogativi e perplessità. E, dopo l'ultima rottura con Giorgia Meloni, l'attenzione si è spostata ancora una volta più che nel merito dello scontro sulle parole del presidente degli Stati Uniti. Già. Trump è in sé?