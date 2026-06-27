Giuliani non convince i pro Pal: parte una raffica di insulti

«Hai permesso alla propaganda di destra di alzare un enorme polverone sulla coerenza tra chi manifesta per i diritti del popolo palestinese e chi presta il proprio volto a una multinazionale che da anni è oggetto di contestazioni e campagne di boicottaggio da parte di attivisti e organizzazioni solidali con la Palestina». Questo uno dei tanti commenti da sinistra, redatto da Donato Martiello, contro Raffaele Giuliani all’indomani del Lavazza-Gate. È bastato a quest’ultimo far ripartire i suoi canali social che la polemica ha preso fuoco in un momento. Decine i commenti, lui direbbe di haters, che lo accusano di doppia morale a partire da quelli del suo stesso schieramento.

L’influencer per mesi ha attaccato il Governo per via delle sue scelte e per aver mantenuto rapporti commerciali con Israele. Così, partendo da quanto rilanciato dal canale Esperia, è risultato parecchio contrastante con le sue parole la scelta di condurre il “Basement Café Society”, format in onda sul canale YouTube di “Basement Café by Lavazza”. Motivo? Perché l’azienda italiana produttrice di caffè è finita in decine di liste di proscrizione create dai pro-Pal per presunti rapporti con Tel Aviv.