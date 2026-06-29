Roccella, Raffaele Giuliani straparla e la butta in politica: il peggio della sinistra

Raffaele Giuliani raddoppia. Dopo la figuraccia di settimana scorsa legata al format realizzato in collaborazione con Lavazza, il volto della sinistra pro-Pal (anche se ormai persino i più incalliti sostenitori della causa palestinese lo hanno scaricato) ne ha combinata un'altra. Sui propri profili social, Giuliani ha pubblicato un video riguardante la tragedia che ha coinvolto il marito del ministro della famiglia Eugenia Roccella disperso sabato pomeriggio nel lago di Vico. E indovinate un po': Giuliani si sarà limitato a esprimere cordoglio nei confronti della ministra o avrà strumentalizzato la vicenda e l'avrà usata come pretesto per attaccare la destra e l'operato di Roccella? Ovviamente la seconda.

Ma andiamo in ordine, perché Mr Lavazza non era neanche partito male. "Questo accaduto qua, indipendentemente da chi sia il protagonista dell'accaduto, cioè una ministra politicamente esposta, preso per sé, è una tragedia. Sul lutto non ci si scherza", aveva esordito nel video. Poco dopo, però, eccolo cadere nello sciacallaggio più becero.