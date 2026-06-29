Roccella, Raffaele Giuliani straparla e la butta in politica: il peggio della sinistra

Raffaele Giuliani raddoppia. Dopo la figuraccia di settimana scorsa legata al format realizzato in collaborazione con Lavazza, il volto della sinistra pro-Pal (anche se ormai persino i più incalliti sostenitori della causa palestinese lo hanno scaricato) ne ha combinata un'altra. Sui propri profili social, Giuliani ha pubblicato un video riguardante la tragedia che ha coinvolto il marito del ministro della famiglia Eugenia Roccella disperso sabato pomeriggio nel lago di Vico. E indovinate un po': Giuliani si sarà limitato a esprimere cordoglio nei confronti della ministra o avrà strumentalizzato la vicenda e l'avrà usata come pretesto per attaccare la destra e l'operato di Roccella? Ovviamente la seconda.
Ma andiamo in ordine, perché Mr Lavazza non era neanche partito male. "Questo accaduto qua, indipendentemente da chi sia il protagonista dell'accaduto, cioè una ministra politicamente esposta, preso per sé, è una tragedia. Sul lutto non ci si scherza", aveva esordito nel video. Poco dopo, però, eccolo cadere nello sciacallaggio più becero.
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"È un estremo gioire di una vicenda come questa, seppur la ministra in questo caso è avversaria politica. Ed è una cosa terribile perché ci si abbassa all'abominio e alla ferocità che caratterizza la destra, non la sinistra. La parte della politica che segue le pance è la destra, non è la sinistra". Ci si potrebbe fermare già qui, ma Giuliani, purtroppo, va avanti, impelagandosi in una grottesca distinzione fra rispetto e dispiacere quando si affronta un lutto, del tutto innecessaria in un contesto come questo: "È ugualmente terrificante quando qualcuno vuole imporre un sentimento perché un lutto si rispetta, non per forza a sua volta si piange. È anche terribile sentirsi dire: 'Non puoi non dispiacerti'. Devi rispettare un lutto (…) ma non per forza di cose esserne triste".
Ed ecco che, improvvisamente, con un collegamento alquanto fantasioso, Giuliani si scaglia contro l'operato della ministra: "Nella dicotomia fra rispettare e dispiacersi, il dispiacersi prevede anche di capire chi abbiamo davanti (…). Perché sì, gli abomini della ministra Roccella sono i primi a far dispiacere chi li subisce". Segue poi uno sproloquio di più di sette minuti in cui Giuliani analizza tutte le misure adottate dalla ministra, il cui legame con la sparizione del marito nel lago di Vico onestamente è difficile da trovare. Ma questo, a Giuliani e alle persone che da lui si sentono rappresentate, non interessa: in fondo basta avere un pretesto per attaccare la destra. Il resto non conta. E menomale che, come dice Mr Lavazza, la ferocità caratterizza la destra...