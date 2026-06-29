Derby del Pride: pro-Pal contro pro-Israele

No polemica, no Pride. Sabato a Napoli, come in altre sei città italiane, è andato in scena l’ultimo spezzone di cortei dedicati al Pride e inseriti nel mese dell’orgoglio Lgbt. Ieri vi abbiamo raccontato, su queste colonne, delle contraddizioni dell’organizzazione nazionale e internazionale che sostiene la causa palestinese tacendo su quanto succede, in tema di diritti, in Medioriente. Ma soprattutto sul fatto che sventolano il vessillo di Palestina, rivendicando quindi un concetto identitario, mentre a queste latitudini l’identità- in perfetto stile antifascista- cercando di disintegrarla.

Torniamo però al centro abitato partenopeo. Perché a margine della parata abbiamo assistito al battibecco tra pro-Pal e pro-Israele. Sul suo sito Il Mattino ha pubblicato un video che mostra le due opposte fazioni fronteggiarsi tra insulti e momenti di tensione. La nascita degli screzi avviene quando alcuni appartenenti al gruppo ebraico, con la kippah in testa, hanno raggiunto la zona del palco. A quel punto sono volate parole, insulti e oggetti tra cui un ventaglio arcobaleno. Poi si è alzato il coro «fuori i sionisti da questo Pride» e i cartelli «No Pride in genocide».