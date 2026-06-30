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Stefano Cappellini vede il sondaggio e sbianca: "Meloni invidiabile"

di Roberto Tortoramartedì 30 giugno 2026
Stefano Cappellini vede il sondaggio e sbianca: "Meloni invidiabile"

2' di lettura

A furia di trovare possibili crepe, si finisce con l’appigliarsi a qualsiasi cosa per attaccare il governo, ma quando i dati attestano, nero su bianco, ciò che l’elettorato gradisce, allora è un problema. Così anche il vice-direttore di Repubblica, Stefano Cappellini, deve piegarsi ai numeri e sbiancare quando vede, sullo schermo dello studio di Quarta Repubblica di cui è stato ospite, la coalizione di centro-destra al comando con il 45,2% delle preferenze ed il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, nettamente primo nelle scelte degli italiani con il 29,2%: “Mi sembra invidiabile la posizione di Meloni, perché fin qui il centrodestra negli ultimi decenni ha avuto un grande vantaggio sull'altra parte, una coesione della coalizione molto grossa. Certo, con delle differenze, però alla fine non ci sono mai stati casi come quelli che abbiamo visto dall'altra parte e dove tuttora ci sono problemi enormi, no?”. 

Cappellini, poi, rivolgendosi a Porro specifica: “Hai avuto Conte qui, tra Conte e la Schlein, tra il PD e 5 Stelle ci sono problemi enormi, pensa alla politica estera, no? Mettiamo che la Meloni riesca a ricucire con Vannacci, raccogliendo quella che tu ricordavi essere la sua disponibilità detta nelle ultime ore, poi che cosa succede in politica estera, sull'Ucraina che si fa?

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Si fa come dice Vannacci, si riconsegna l'Ucraina a Putin, si smette di armare Kiev, perché tanto, come dice Vannacci, è la cosa migliore, sull'Unione Europea che si fa? Si scioglie l'Unione Europea? Cioè per Meloni può anche essere conveniente, visti questi dati che potrebbero andare anche a crescere, portarsi dentro Vannacci. Certo che questi dati di Vannacci da soli non equivalgono a Vannacci”.

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