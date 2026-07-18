Ranucci, sapeva dell'indagine su Lavitola per la bomba? Tutti i dubbi dei pm

Chi sta incastrando Sigfrido Ranucci? Un po’ tutti. Ogni giorno il conduttore di Report si alza e sa che dovrà parare una bordata. Ieri ha avuto la riprova che il nemico è in casa sua: sarebbe dalla redazione della sua trasmissione che sono infatti arrivate le segnalazioni sui contenuti sconvenienti del suo libro, “La Sfida”, nel quale emerge, per sua ammissione scritta e romanzata, come il moralista trattava le donne che incrociava sul lavoro.

Il vicedirettore Rai è ormai accerchiato. Sono oltre una decina gli interventi di onorevoli di Fratelli d’Italia che nella sola giornata di ieri hanno sparato contro di lui, chiedendogli di ammettere che è un bugiardo, invitandolo a scusarsi con il governo, mettendo in dubbio la sua correttezza professionale, accusandolo di avere rapporti un po’ troppo partigiani con i deputati di M5S.

Pesano le indiscrezioni emerse sulla sua deposizione in Commissione Antimafia, coperta da vincolo di segretezza ma fatta filtrare alla stampa in qualche modo. Nell’audizione, tenutasi pochi giorni dopo l’attentato subito dal giornalista, l’interessato accuserebbe il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, di aver ordito contro di lui, ordinando dossieraggi ai servizi segreti, e rimprovera i media vicini al governo di aver fatto uscire notizie screditanti su lui e suo fratello pochi giorni prima delle decisioni della Rai sulla messa in onda di Report, quasi a volerla sabotare. Ranucci ha negato, ma i Fratelli d’Italia non gli credono e a turno gli intimano di offrirsi alla pubblica gogna.