Daniele Compatangelo, la scena in tv pochi giorni prima di morire: "Strappa l'erba e falla vedere"

Daniele Compatangelo, giornalista italiano e corrispondente da Washington per La7, è stato trovato morto nella sua abitazione di Arlington, vicino alla capitale americana. Secondo le prime informazioni delle autorità statunitensi, il decesso sarebbe stato causato da un malore. Aveva 50 anni e da oltre venticinque lavorava negli Stati Uniti, dove seguiva quotidianamente la Casa Bianca e il Congresso.

Negli ultimi mesi era diventato uno dei volti più noti dell'informazione italiana dagli Usa. Solo poche settimane fa aveva realizzato l'intervista telefonica a Donald Trump nella quale il presidente americano aveva dichiarato che Giorgia Meloni lo aveva "implorato per una foto" durante il G7, frase che aveva avuto ampia eco internazionale.