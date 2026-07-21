Daniele Compatangelo, la scena in tv pochi giorni prima di morire: "Strappa l'erba e falla vedere"

Daniele Compatangelo, giornalista italiano e corrispondente da Washington per La7, è stato trovato morto nella sua abitazione di Arlington, vicino alla capitale americana. Secondo le prime informazioni delle autorità statunitensi, il decesso sarebbe stato causato da un malore. Aveva 50 anni e da oltre venticinque lavorava negli Stati Uniti, dove seguiva quotidianamente la Casa Bianca e il Congresso.
Negli ultimi mesi era diventato uno dei volti più noti dell'informazione italiana dagli Usa. Solo poche settimane fa aveva realizzato l'intervista telefonica a Donald Trump nella quale il presidente americano aveva dichiarato che Giorgia Meloni lo aveva "implorato per una foto" durante il G7, frase che aveva avuto ampia eco internazionale.
Daniele Compatangelo morto all'improvviso, choc a La7: un mese fa la telefonata-scoop a TrumpUna tragedia, improvvisa, colpisce La7 e il giornalismo italiano: è morto a New York Daniele Compatangelo, corris...
Tra gli episodi che meglio raccontano il suo modo di fare giornalismo ce n'è uno diventato virale. Durante una diretta da Washington, David Parenzo gli aveva lanciato una sfida in diretta: "Allora, se ci sei davvero, strappa un ciuffo d'erba". Compatangelo aveva raccolto la provocazione con il sorriso, piegandosi a raccogliere un ciuffo dal prato della Casa Bianca e mostrando l'erba alla telecamera. "L'erba della Casa Bianca, eccola qua. Più di questo non so cosa fare", aveva scherzato.
Quel siparietto, nato come una battuta, è diventato uno dei momenti più ricordati della sua carriera televisiva, simbolo della sua disponibilità, della presenza costante sul campo e della capacità di unire professionalità e ironia anche durante le dirette.
Il direttore di La7, Andrea Salerno, lo ha ricordato come "un comunicatore prezioso e raro", sottolineando "la voglia di raccontare sempre con precisione e allegria", e definendolo «un bravo giornalista» la cui scomparsa lascia un vuoto tra colleghi e telespettatori.