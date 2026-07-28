Tommaso Cacciari sta coi No Tav e avverte il governo: "L'unica cosa che otterrete"

"Ascoltate il movimento No Tav". È questo l'appello di Tommaso Cacciari che, ospite di 4 Di Sera, si dice parte dei manifestanti: "Ascoltateli, ve lo stanno dicendo in tutte le salse, in quel cantiere c'eravamo tutti". E ancora: "Non c'è alcuna distinzione tra buoni e cattivi, non ci sono i brutti e i cattivi vestiti di nero che vengono da un altro paese. Il problema è che potete farne anche 25 di decreti Sicurezza, che l'unica cosa che otterrete è spingere la tensione di più". Insomma, per il nipote del filosofo Massimo Cacciari, "non è con i servizi segreti che risolvete il problema della violenza nelle piazze, non è con più polizia, non è con più galera".