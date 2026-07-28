Francesco Totti, rivincita su Ilary Blasi da 1.600 euro al mese: la sentenza

Alla fine arriva una vittoria anche per Francesco Totti. L'ex capitano della Roma ha ottenuto un importante successo in tribunale contro Ilary Blasi, la sua ex moglie. Il giudice del tribunale civile di Roma, Gianluca Gelso, ha tagliato di 1.600 euro l'assegno mensile destinato al mantenimento dei tre figli, portandolo da 12.500 a 10.900 euro. La notizia è stata riportata dal Messaggero. Stando a quanto si apprende, il taglio riguarderebbe il primogenito Christian. Il ragazzo ricopre un ruolo nell'azienda di famiglia. E per questo motivo viene considerato autonomo. Per Chanel, invece, la decisione slitterà alla prossima udienza, fissata per il 16 ottobre. Discorso diverso per la piccola Isabel: ha 10 anni, quindi il quadro resta invariato.

Si tratta a tutti gli effetti di una batosta per Ilary, che tramite i suoi legali chiedeva un aumento fino a 19-20mila euro mensili, dopo aver inizialmente preteso 24mila euro nell'atto di citazione del 2022. Il prossimo ottobre il consulente tecnico incaricato dal Tribunale presenterà una relazione patrimoniale sui due ex coniugi, mentre il giudice dovrà pronunciarsi anche sull'addebito della separazione.