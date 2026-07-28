Libero logo
Nazionale
Scandalo Conte-Covid
Fakir
Sigfrido Ranucci

Francesco Totti, rivincita su Ilary Blasi da 1.600 euro al mese: la sentenza

di
Libero logo
martedì 28 luglio 2026
Francesco Totti, rivincita su Ilary Blasi da 1.600 euro al mese: la sentenza

1' di lettura

Alla fine arriva una vittoria anche per Francesco Totti. L'ex capitano della Roma ha ottenuto un importante successo in tribunale contro Ilary Blasi, la sua ex moglie. Il giudice del tribunale civile di Roma, Gianluca Gelso, ha tagliato di 1.600 euro l'assegno mensile destinato al mantenimento dei tre figli, portandolo da 12.500 a 10.900 euro. La notizia è stata riportata dal Messaggero. Stando a quanto si apprende, il taglio riguarderebbe il primogenito Christian. Il ragazzo ricopre un ruolo nell'azienda di famiglia. E per questo motivo viene considerato autonomo. Per Chanel, invece, la decisione slitterà alla prossima udienza, fissata per il 16 ottobre. Discorso diverso per la piccola Isabel: ha 10 anni, quindi il quadro resta invariato.

Si tratta a tutti gli effetti di una batosta per Ilary, che tramite i suoi legali chiedeva un aumento fino a 19-20mila euro mensili, dopo aver inizialmente preteso 24mila euro nell'atto di citazione del 2022. Il prossimo ottobre il consulente tecnico incaricato dal Tribunale presenterà una relazione patrimoniale sui due ex coniugi, mentre il giudice dovrà pronunciarsi anche sull'addebito della separazione.

Francesco Totti perde la causa con la segreteria

Francesco Totti ha perso la causa che gli ha fatto la segretaria storica della sua scuola di calcio. La corte d’Ap...

Ma non finisce qui. Tra Totti e Ilary ci sono altre due questioni parte: il contenzioso sui Rolex e la causa per i danni da infiltrazioni nella ex villa coniugale all'Eur. La denuncia penale per presunto abbandono di minore si è invece chiusa con archiviazione.

Francesco Totti, "il suo sogno proibito": tam tam impazzito. E Noemi?

Una notizia che scuote gli umori in casa Totti nel giorno di Natale. E riguarda proprio la coppia formata da Francesco e...
tag
francesco totti
ilary blasi

Mesi caldi Tv, la rivoluzione d'estate: ecco tutti i cambi e i volti nuovi

Durante il Gf Nazionale, Ilary Blasi la asfalta in diretta: "Cosa sono"

Tensione Grande Fratello Vip, il retroscena: la prima rissa nei corridoi a tarda notte

ti potrebbero interessare

Sigfrido Ranucci, politica e donne: cosa diceva di lui Milena Gabanelli nel 2025

Sigfrido Ranucci, politica e donne: cosa diceva di lui Milena Gabanelli nel 2025

Massimo Cacciari stronca la sinistra: "Meloni al Colle? Nessuno scandalo, anzi è logico"

Massimo Cacciari stronca la sinistra: "Meloni al Colle? Nessuno scandalo, anzi è logico"

Fedez, il dramma: "Il mio corpo urla pietà", cancellati e rimborsati tutti i concerti

Fedez, il dramma: "Il mio corpo urla pietà", cancellati e rimborsati tutti i concerti

Nazionale, l'affondo di Paolo Mieli: "Pensate a quel poveraccio..."

Nazionale, l'affondo di Paolo Mieli: "Pensate a quel poveraccio..."

Redazione