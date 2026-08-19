Sigfrido Ranucci querela la magistrata Clementina Forleo: "Affermazioni calunniose"

Sigfrido Ranucci ha dato mandato al suo avvocato, Roberto De Vita, di presentare una denuncia-querela nei confronti della magistrata Clementina Forleo, consigliera della Corte d’Appello di Roma, dopo il post pubblicato domenica 16 agosto su Facebook. Forleo si era chiesta: "Chi sta ricattando Ranucci? Perché vuole a tutti costi mantenere il timone di Report con la minaccia di spifferare le chat con 'tutti'? E chi sono i 'tutti' di cui parla? In un Paese normale (attentato falso o vero a parte) Ranucci sarebbe stato già indagato per estorsione e i suoi telefoni sequestrati: solo per tali gravi intimidazioni. Voglio credere che sarà così e che è solo una questione di tempo: non tutti i magistrati appartengono alla categoria del 'tanto meglio'".