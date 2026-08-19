Sigfrido Ranucci querela la magistrata Clementina Forleo: "Affermazioni calunniose"

Sigfrido Ranucci ha dato mandato al suo avvocato, Roberto De Vita, di presentare una denuncia-querela nei confronti della magistrata Clementina Forleo, consigliera della Corte d’Appello di Roma, dopo il post pubblicato domenica 16 agosto su Facebook. Forleo si era chiesta: "Chi sta ricattando Ranucci? Perché vuole a tutti costi mantenere il timone di Report con la minaccia di spifferare le chat con 'tutti'? E chi sono i 'tutti' di cui parla? In un Paese normale (attentato falso o vero a parte) Ranucci sarebbe stato già indagato per estorsione e i suoi telefoni sequestrati: solo per tali gravi intimidazioni. Voglio credere che sarà così e che è solo una questione di tempo: non tutti i magistrati appartengono alla categoria del 'tanto meglio'".
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Il legale del giornalista fa sapere a LaPresse: "Dispiace che una magistrata, ben consapevole dell’importanza delle dichiarazioni pubbliche di chi riveste ruoli istituzionali, abbia fatto affermazioni prive di fondamento e gravemente calunniose, per le quali il dottor Ranucci è costretto a rivolgersi alla Autorità Giudiziaria. Parole che vanno ben oltre la perdita di sobrietà con gravi conseguenze legali".
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Ma a Fratelli d'Italia la mossa di Ranucci non convince. "È surreale che invece di chiarire le molte zone d’ombra del suo comportamento quereli il magistrato Clementina Forleo che, in virtù della sua esperienza, segnala una serie di anomalie che riguardano il caso Ranucci-Lavitola. Cosa farà ora l’Anm, difenderà un magistrato dall’attacco arrogante di Ranucci o tripudierà all’amico del cuore del pregiudicato Lavitola un’altra standing ovation?", tuona il capogruppo di FdI alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.
La stessa Forleo non ha atteso prima di replicare: "Il mio post, come chiarito nei relativi commenti è stato una mera riflessione ad una notizia apparsa sul Il Foglio a firma di Carmelo Caruso e poi ripresa da Salvo Sottile nella sua pagina Facebook. Non mi risulta essere stata mai smentita dall'interessato. In uno Stato di diritto ognuno risponde delle sue condotte, ivi incluse le sue querele".