Migranti, chi sono davvero i "minorenni": Ong e sinistra sbugiardate

I dati del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali parla chiaro: quasi nove migranti su dieci sono maschi, migliaia hanno 16 o 17 anni e qualcuno la maggiore età l’ha superata da un pezzo. Al 31 luglio 2026, in Italia risultavano presenti 13.601 minori stranieri non accompagnati: 12.093 maschi, pari all’88,91 per cento, e 1.508 femmine. Tra i ragazzi, 7.388 dichiaravano 17 anni e altri 2.674 ne avevano 16. Nella fascia tra zero e sei anni, invece, i maschi erano appena 88. Insomma, tutt'altro che bambini e che smentisce la narrazione della sinistra sui minori non accompagnati.

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"A pesare sul bilancio sono ancora i numeri causati da una gestione nazionale dei flussi migratori da parte di governi di sinistra, che hanno indiscriminatamente aperto agli ingressi di massa per poi fregarsene delle conseguenze", tuona Walter Rizzetto. Il deputato e presidente della commissione Lavoro della Camera ribadisce la necessità di controlli stabili, identificazioni più rapide, verifiche rigorose dell’età e un rafforzamento di Frontex. "Il Governo sta facendo tutto questo, intervenendo per rafforzare contrastare i flussi irregolari e rendere più efficaci le procedure di rimpatrio dei soggetti pericolosi. In una fase internazionale segnata da guerre, instabilità e rischio di infiltrazioni criminali o eversive, non possiamo permetterci superficialità".

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