Report, veleni contro Piervincenzi: "Conflitto d'interessi"

Lo schema è chiaro: i due nuovi conduttori di Report, colpevoli di lesa maestà per aver accettato di sostituire Sigfrido Ranucci, sono finiti sotto la lente d’ingrandimento. E dopo la foto di Giulia Presutti al ristorante Cefalù di Valter Lavitola, Il Domani è passato a scandagliare la vita di Daniele Piervincenzi. Il titolo che ieri sera campeggiava sul sito del quotidiano lascia poco spazio all’immaginazione: «Brunetta ha dato quasi 50mila euro a Piervincenzi».

Come? Dove? Quando? Viene spontaneo chiedersi. Nel 2025 il giornalista ha aperto una società, la Outcast srls, di cui è socio e amministratore delegato. Impresa attiva nel settore della produzione cinematografica, di video e programmi televisivi con sede a Roma. Lo “scoop” del Domani consisterebbe in due affidamenti diretti per complessivamente circa 47mila euro avuti dal Cnel, ovvero il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro guidato dall’ex ministro Renato Brunetta. Lo scandalo? L’irregolarità? Nessuna; solo che a guidare il Cnel c’è un presidente che in passato è stato vicino a Silvio Berlusconi. Personaggio non proprio gradito dalle parti di Report e del Domani. Piervincenzi, infatti, non ha infranto alcuna regola. Come spiega lo stesso quotidiano, il codice etico Rai stabilisce che solo i dipendenti dell’azienda non possono amministrare e possedere società. E per adesso il giornalista non ha ancora firmato alcun contratto con il Servizio pubblico dopo aver vinto il concorso per il Tgr Campania.