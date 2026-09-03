Enrico Mentana, ritorno a Mediaset e voci esplosive: ecco in che veste

Enrico Mentana potrebbe fare ritorno a Mediaset. Il giornalista potrebbe infatti lasciare la direzione del Tg La7 per passare - di nuovo - al biscione. Come spiega La Stampa, da anni ormai si sente parlare di un suo presunto mal di pancia nella Rete di Urbano Cairo. E se ne sente parlare da molto tempo. Forse anche per la direzione che la testata giornalistica ha assunto da quando a Palazzo Chigi c'è Giorgia Meloni. Emblematiche le sue dichiarazioni al Festival di Dogliani. In quell'occasione Mentana aveva parlato di una "nuova Rai3", arrivando a sostenere che tutti i programmi de La7 sono contro il governo.

Da qui l'ipotesi di un ritorno a Cologno Monzese. Al Biscione infatti non dispiacerebbe l'idea di soffiare uno dei giornalisti di punta di uno dei principali competitor televisivi. Il suo ruolo? Probabilmente direttore di tutte le News, addirittura un passo sopra al direttore generale dell'informazione Mediaset, Mauro Crippa. E Mentana rispecchierebbe perfettamente l'identikit che i figli del Cavaliere hanno in mente per ristrutturare il network televisivo. Raggiunto al telefono dalla Stampa, Mentana ha replicato in modo gentile negando un qualsiasi coinvolgimento nella manovra: "Sono al lavoro per preparare il telegiornale de La7, dunque sono qui. E questi non sono argomenti di cui si parla così tanto per conversare".