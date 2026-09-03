Libero logo
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista
Calciomercato

Roberto Vannacci, la moglie fa ridicolizza la sinistra: "Ai miei amici russi"

di
Libero logo
giovedì 3 settembre 2026
Roberto Vannacci, la moglie fa ridicolizza la sinistra: "Ai miei amici russi"

1' di lettura

"Ai miei amici russi. Soprattutto a Vladimir e al Cavallo di Troia di Putin. Vi saluta l'immigrata romena. ZA ZDOROV'YE! (alla salute, ndr)". Camelia Mihailescu ci ha preso gusto. Lady Vannacci, rispondendo a un articolo del Financial Times nel quale si accusava il leader di Futuro Nazionale di essere il "Cavallo di Troia" di Vladimir Putin in Italia, ha pubblicato un video irriverente sui social. La donna porta al capo un foulard, in perfetto stile da babushka russa. Sul tavolo una bottiglia di vodka e un bicchiere da shot. Il brindisi? Ai suoi "amici russi".

Non è la prima volta che la moglie di Vannacci si rende protagonista di un episodio di questo tipo. Seppur in toni più volgari, a Viareggio aveva rubato la scena al marito. Roberto Vannacci stava passeggiando per le strade del suo città. Ma a un certo punto la coppia si è imbattuta in un concerto improvvisato. Allla vista del generale, il cantante e la sua band hanno improvvisato un "Bella Ciao" per sfottere il leader di Futuro Nazionale. Lui non si è scomposto. Lei invece ha alzato la mano. Non con un pugno chiuso, ma con un dito medio in segno di disapprovazione. Da vera italiana. 

tag
generale vannacci
russia
vladimir putin

Russia-Ucraina Putin: "Ci sono possibilità di negoziati costruttivi con Kiev"

Cavallo di Troia di Mosca Generale Vannacci, il "putiniano" si scatena: "Golpe in salsa Blackrock?"

Drone esplosivo all'aeroporto Attentato a Lipsia, identificati due sospetti: uno aveva un visto italiano

ti potrebbero interessare

Battitori Liberi, Balzano sbotta contro l'islamico Piccardo: "Se ne vada dai cogl***"

Battitori Liberi, Balzano sbotta contro l'islamico Piccardo: "Se ne vada dai cogl***"

Redazione
Sigfrido Ranucci, l'ultima sparata: "FdI vuole impedirmi di fare lo spettacolo stasera"

Sigfrido Ranucci, l'ultima sparata: "FdI vuole impedirmi di fare lo spettacolo stasera"

Redazione
Chiara Ferragni, "hai i denti tutti storti e sono brutti da vedere": la risposta gela tutti

Chiara Ferragni, "hai i denti tutti storti e sono brutti da vedere": la risposta gela tutti

Anche i Leoni d’Oro sono ostaggio di Hamas

Anche i Leoni d’Oro sono ostaggio di Hamas

Daniele Priori