Roberto Vannacci, la moglie fa ridicolizza la sinistra: "Ai miei amici russi"

"Ai miei amici russi. Soprattutto a Vladimir e al Cavallo di Troia di Putin. Vi saluta l'immigrata romena. ZA ZDOROV'YE! (alla salute, ndr)". Camelia Mihailescu ci ha preso gusto. Lady Vannacci, rispondendo a un articolo del Financial Times nel quale si accusava il leader di Futuro Nazionale di essere il "Cavallo di Troia" di Vladimir Putin in Italia, ha pubblicato un video irriverente sui social. La donna porta al capo un foulard, in perfetto stile da babushka russa. Sul tavolo una bottiglia di vodka e un bicchiere da shot. Il brindisi? Ai suoi "amici russi".

Non è la prima volta che la moglie di Vannacci si rende protagonista di un episodio di questo tipo. Seppur in toni più volgari, a Viareggio aveva rubato la scena al marito. Roberto Vannacci stava passeggiando per le strade del suo città. Ma a un certo punto la coppia si è imbattuta in un concerto improvvisato. Allla vista del generale, il cantante e la sua band hanno improvvisato un "Bella Ciao" per sfottere il leader di Futuro Nazionale. Lui non si è scomposto. Lei invece ha alzato la mano. Non con un pugno chiuso, ma con un dito medio in segno di disapprovazione. Da vera italiana.