Chiara Ferragni, "hai i denti tutti storti e sono brutti da vedere": la risposta gela tutti

Proprio attraverso le storie Instagram , Ferragni ha deciso di condividere e rispondere pubblicamente a un commento particolarmente critico sul suo aspetto fisico, arrivato durante il racconto delle vacanze. Un utente ha infatti scritto: "Perché non hai mai aggiustato i denti, con papà e sorella dentista che hai? Sei ancora in tempo. I denti sotto tutti storti stonano tanto, sono brutti da vedere".

Dopo venti giorni trascorsi tra Perù e Colombia, Chiara Ferragni è tornata alla sua quotidianità insieme ai figli Leone e Vittoria. L’imprenditrice digitale ha raccontato sui social il rientro e alcuni momenti del lungo viaggio vissuto con il fidanzato José Hernández, che l’ha portata anche a Barranquilla per conoscere la sua famiglia.

Di fronte alle parole ricevute, Ferragni ha scelto di non ignorare la critica, pubblicando il messaggio e accompagnandolo con una risposta ironica: "Paranoia denti, lol". L’imprenditrice ha poi spiegato il motivo per cui non considera i propri denti un difetto da correggere, replicando con decisione: "Ma io amo i miei denti! Sono sani, mai avuta una carie e soprattutto sono i miei. Non sono perfetti, ma li ho sempre amati così".

La risposta si è trasformata infine in una riflessione più ampia sul rapporto con il proprio corpo e sull’accettazione di sé. Ferragni ha concluso: "Possiamo imparare a volerci migliorare, ma anche smetterla di vedere difetti nel nostro aspetto?". Un messaggio che invita a distinguere tra il desiderio di migliorarsi e la necessità di accettare e valorizzare le proprie caratteristiche, anche quando non corrispondono ai canoni di perfezione.