Chiara Ferragni, "hai i denti tutti storti e sono brutti da vedere": la risposta gela tutti

Dopo venti giorni trascorsi tra Perù e Colombia, Chiara Ferragni è tornata alla sua quotidianità insieme ai figli Leone e Vittoria. L’imprenditrice digitale ha raccontato sui social il rientro e alcuni momenti del lungo viaggio vissuto con il fidanzato José Hernández, che l’ha portata anche a Barranquilla per conoscere la sua famiglia.
Proprio attraverso le storie Instagram, Ferragni ha deciso di condividere e rispondere pubblicamente a un commento particolarmente critico sul suo aspetto fisico, arrivato durante il racconto delle vacanze. Un utente ha infatti scritto: "Perché non hai mai aggiustato i denti, con papà e sorella dentista che hai? Sei ancora in tempo. I denti sotto tutti storti stonano tanto, sono brutti da vedere".
Chiara Ferragni, lo sfogo che spiega tutto: "Sì, sto ingrassando. Ero ossessionata..."Chiara Ferragni ha deciso di rispondere direttamente alle numerose critiche ricevute sul suo aspetto fisico nell'ult...
Di fronte alle parole ricevute, Ferragni ha scelto di non ignorare la critica, pubblicando il messaggio e accompagnandolo con una risposta ironica: "Paranoia denti, lol". L’imprenditrice ha poi spiegato il motivo per cui non considera i propri denti un difetto da correggere, replicando con decisione: "Ma io amo i miei denti! Sono sani, mai avuta una carie e soprattutto sono i miei. Non sono perfetti, ma li ho sempre amati così".
La risposta si è trasformata infine in una riflessione più ampia sul rapporto con il proprio corpo e sull’accettazione di sé. Ferragni ha concluso: "Possiamo imparare a volerci migliorare, ma anche smetterla di vedere difetti nel nostro aspetto?". Un messaggio che invita a distinguere tra il desiderio di migliorarsi e la necessità di accettare e valorizzare le proprie caratteristiche, anche quando non corrispondono ai canoni di perfezione.