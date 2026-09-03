Alessandra Ghisleri mette in guardia Schlein: "Ecco chi potrebbe votare una parte del Pd"

Alessandra Ghisleri spezza i sogni di Elly Schlein. In collegamento con L'Aria Che Tira nella puntata di giovedì 3 settembre su La7, la sondaggista di Euromedia Research non ha dubbi: "Giuseppe Conte è avvantaggiato, perché una parte del Pd lo vota perché non è contenta di Elly Schlein, mentre l'elettorato M5S vota stabilmente il suo leader". Ma Conte non è l'unico da cui Schlein farebbe bene a guardarsi le spalle. "Una parte del Pd potrebbe votare Riccardo Magi - prosegue Ghisleri -. O anche Silvia Salis". Insomma, se queste primarie "le fanno aperte, il rischio vero è che si voti contro Schlein".
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Al tempo stesso Schlein non può sottrarsi, visto che "ha vinto proprio grazie alle primarie aperte... Schlein è in difficoltà. Per votare contro, voto un Conte che ha un Movimento 5 Stelle che vale la metà del Pd. Tutto questo metterà ancora di più una coalizione di campo largo in difficoltà".
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Sondaggi o no, la segretaria del Pd non cambia idea. E per scegliere il leader del centrosinistra ci sono solo due modi: o si sceglie chi prende più voti alle elezioni o si fanno le primarie. In una intervista all'Espresso Schlein tiene però a precisare: "Prima il programma, sapendo che non si parte da zero ma dalle tante proposte unitarie che abbiamo costruito, poi con gli alleati definiremo tutto il resto". Un turno o doppio turno? E quando si faranno queste primarie? "Ripeto prima il programma poi con gli alleati definiremo tutto il resto. Come ho sempre detto, o l'accordo è che guida chi prende un voto in più, o primarie cui sono sempre stata disponibile", liquida così.
Qui l'avvertimento di Ghisleri a Schlein durante L'Aria Che Tira