Libero logo
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista
Calciomercato

Alessandra Ghisleri mette in guardia Schlein: "Ecco chi potrebbe votare una parte del Pd"

giovedì 3 settembre 2026
Alessandra Ghisleri mette in guardia Schlein: "Ecco chi potrebbe votare una parte del Pd"

2' di lettura

Alessandra Ghisleri spezza i sogni di Elly Schlein. In collegamento con L'Aria Che Tira nella puntata di giovedì 3 settembre su La7, la sondaggista di Euromedia Research non ha dubbi: "Giuseppe Conte è avvantaggiato, perché una parte del Pd lo vota perché non è contenta di Elly Schlein, mentre l'elettorato M5S vota stabilmente il suo leader". Ma Conte non è l'unico da cui Schlein farebbe bene a guardarsi le spalle. "Una parte del Pd potrebbe votare Riccardo Magi - prosegue Ghisleri -. O anche Silvia Salis". Insomma, se queste primarie "le fanno aperte, il rischio vero è che si voti contro Schlein".

Sondaggio-Ghisleri, dato-choc tra chi vota Vannacci: "Nessun insulto a Meloni"

"Restraining Order Needed", virgolettato a corredo di una foto di Giorgia Meloni, postata da Donald Trump. L&r...

Al tempo stesso Schlein non può sottrarsi, visto che "ha vinto proprio grazie alle primarie aperte... Schlein è in difficoltà. Per votare contro, voto un Conte che ha un Movimento 5 Stelle che vale la metà del Pd. Tutto questo metterà ancora di più una coalizione di campo largo in difficoltà". 

Roberto Vannacci, la teoria della Ghisleri: "Come si firma spiega tutto"

"Dobbiamo partire dalla consapevolezza di chi è Roberto Vannacci, che si firma 'Il Generale Vannacci'...

Sondaggi o no, la segretaria del Pd non cambia idea. E per scegliere il leader del centrosinistra ci sono solo due modi: o si sceglie chi prende più voti alle elezioni o si fanno le primarie. In una intervista all'Espresso Schlein tiene però a precisare: "Prima il programma, sapendo che non si parte da zero ma dalle tante proposte unitarie che abbiamo costruito, poi con gli alleati definiremo tutto il resto". Un turno o doppio turno? E quando si faranno queste primarie? "Ripeto prima il programma poi con gli alleati definiremo tutto il resto. Come ho sempre detto, o l'accordo è che guida chi prende un voto in più, o primarie cui sono sempre stata disponibile", liquida così. 

Qui l'avvertimento di Ghisleri a Schlein durante L'Aria Che Tira

tag
l'aria che tira
campo largo
alessandra ghisleri
elly schlein
riccardo magi

Numeri alla mano "Effetto-Vannacci", il sondaggio: timori nella redazione di Repubblica

Boicottare il tricolore Pd, fango in Europa sull'Italia: retroscena, dietro c'è la mano di Sanchez

Parla la sondaggista Roberto Vannacci, la teoria della Ghisleri: "Come si firma spiega tutto"

ti potrebbero interessare

Garlasco, Gianluigi Nuzzi: "Questo mi sconvolge", chi è lo psichiatra che valuterà Sempio

Garlasco, Gianluigi Nuzzi: "Questo mi sconvolge", chi è lo psichiatra che valuterà Sempio

Battitori Liberi, Balzano sbotta contro l'islamico Piccardo: "Se ne vada dai cogl***"

Battitori Liberi, Balzano sbotta contro l'islamico Piccardo: "Se ne vada dai cogl***"

Redazione
Ranucci senza vergogna: difende gli inviati di Report dopo gli insulti a Sottile: "È sempre la mia squadra"

Ranucci senza vergogna: difende gli inviati di Report dopo gli insulti a Sottile: "È sempre la mia squadra"

Sigfrido Ranucci, l'intervista al giornale dello Zimbabwe con cui si incastra da solo?

Sigfrido Ranucci, l'intervista al giornale dello Zimbabwe con cui si incastra da solo?

Giacomo Amadori